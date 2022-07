İş dünyasından 15 Temmuz mesajı: Demokrasiyi ‘milli birlik’ ile savunduk

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacağız



15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 6. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU BAŞKANI NAİL OLPAK:

Türkiye, demokrasiye bağlılıkla ilerlemeye devam ediyor

Ülkemizin milli iradesini ve demokrasisini hedef alan FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden tam altı yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız o kara gecede, milletimiz tek vücut olarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durdu ve ülkemizi sekteye uğratmak isteyenlere geçit vermedi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, devletimizin tüm unsurlarının ortaya koyduğu güçlü irade ile birlikte milletimizin her bir ferdinin tek ses olduğuna tanıklık ettik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrasiye olan koşulsuz bağlılık ve inancımızla Türkiye’nin bir daha böylesi elim hadiseler yaşamamasını temenni ediyoruz.

TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU:

Demokrasiye yapılan saldırı, toplumsal dayanışmayla bertaraf edildi



15 Temmuz 2016’da, sarsılmaz temeller üzerine kurulan Cumhuriyete, demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe karşı yapılan saldırı, toplumsal dayanışma ruhuyla bertaraf edildi. 15 Temmuz, örgütlü kötülükle ancak hakikatin yayılması ve güçlenmesiyle mücadele edilebileceğini gösterdi. Bunun yolu da her bireyin aktif bir yurttaş olmasından geçmektedir. Artık hepimiz bireysel hayatlarımız, bireysel kariyerlerimiz, bireysel huzur ve mutluluğumuz kadar memleketimizin geleceğini, huzurunu ve mutluluğunu da düşünmeli, ortak geleceği kurmalıyız. Bunun için de başta şiddet olmak üzere her türlü ayrımcılıktan, nefret söyleminden uzak durma sorumluluğuyla hareket etmeli, özgürlükleri bütüncül olarak savunmalı, ortak hayaller ve ortak umutlar etrafında uzlaşıyı, birlikteliği farklılıklarımızla inşa etmeliyiz. Bu da ancak bütün farklı aidiyetlerimiz, kimliklerimiz, tercihlerimizin bir arada olabildiği, her birimizin kendini var hissedebileceği bir ortamda mümkündür.

TÜRK SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ:

Demokrasiye sahip çıkanları saygı ve minnetle anıyoruz

Altı yıl önce yaşanan hain darbe girişimini demokrasiye sahip çıkmak için yaşamlarını ortaya koyarak engelleyen güvenlik güçlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Laik, sosyal, hukuk devleti anlayışı ile demokratik kurumlarımızın, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, yaşamlarını ortaya koyan vatandaşlarımıza duyduğumuz minnetin en somut ifadesi olmalıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL:

Millet egemenliği, anayasal düzeni yok sayan adımlara karşı durdu



15 Temmuz 2016’da gerçekleşen kabul edilemez darbe girişiminde halkımız, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneği kabul etmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Demokrasimizi korumak için ortak bir tutum sergilemiş ve millet egemenliğini, anayasal düzeni yok sayan adımların karşısında olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Ülkemiz ve milletimiz adına böyle bir sürecin tekrar yaşanmamasını içtenlikle temenni ediyorum. Bu vesile ile milli birliğimiz ve demokrasimiz uğrunda şehit olanlara Şahsım ve Konfederasyonumuz adına Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:

Gaflete düşmemeli, rehavete kapılmamalıyız



6 yıl önce 15 Temmuz gecesi Milletimiz darbecilere hadlerini bildirdi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hiçbir şehirde onlara geçit vermedi. O gece Türkiye’nin her ili, her ilçesi, her semti isminin başına kahraman sıfatını eklemeyi hak etti. FETÖ’cü darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesi bizi gafl ete düşürmemeli, ‘Artık bundan sonra bir şey olmaz’ rehavetine kapılmamalıyız. Geçen 6 yılda yurt içinde ve yurt dışında şahit olduğumuz olaylar bunun ispatıdır. Herkes şunu bilsin ki, İstanbul iş dünyamız nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır. O gece Türkiye’nin her ili, her ilçesi, her semti, isminin başına kahraman sıfatını eklemeyi hak etti. Yürekten ifade edeyim ki, o gece Yeşilköy Kahramanyeşilköy, Kısıklı Kahramankısıklı, Saraçhane Kahramansaraçhane, Çengelköy Kahramançengelköy oldu. Kahraman ordumuzun komuta kademesinin içine sızmış hainler dışında tamamı demokrasinin yanında yer aldı.

ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR:

Hainlerin iş dünyasından temizlenmesi için çalıştık



Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu Millet hainlere daima dersini verecektir. Biz Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz’da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

15 Temmuz direnişi; ekonomi cephesinde seferberlikle devam ediyor



Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek.15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istikbaline ve istiklaline kastedilmeye yeltenilmiştir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor. O gece demokrasi için, bağımsızlık için, özgürlük için, vatanımız için, milletimiz için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızın aziz hatırası sonsuza kadar yaşayacaktır.

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI TAMER KIRAN:

İş dünyası olarak istiklal ve istikbalimize sahip çıkıyoruz



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz 2016 gecesi karanlık bir yapının dış destekçileri ile Türkiye demokrasisine ve hukuk devlet yapısına yönelik hain ve alçakça saldırısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve direktifleri, Türk milletinin azim, inanç ve kararlılığıyla geri püskürtülmüştür. Aynı zamanda Türk ekonomisini çökertmeyi de amaçlayan hain girişime karşı iş dünyası tek vücut olmuş, üretim çarkları zaman kaybetmeden hızla yeniden döndürülmeye devam edilerek menfi sonuçlar bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz’u hiç unutmadık, unutturmayacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak o günkü kararlılığımızla ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkarken, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz’da demokrasi ve özgürlüğümüze kastedenlere karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın.

İZMİR TİCARET ODASI BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER:

Tek vücut haline gelen halkımızın kararlı duruşu



Demokratik yönetimi hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Ülkemiz uğradığı bu hain saldırıya en güzel karşılığı, tek bir vücut haline gelen halkımızın kararlı duruşuyla verdi. Bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Demokrasi mücadelemizde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralanan vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.



EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR:

Tarihsel dönüşüm içerisinde kırılma noktası



Türkiye’nin tarihsel dönüşümü içerisinde belirli kırılma dönemleri olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihi de böyle bir dönem olup, Dünya tarihine de Türk Ulusu’nun mücadelesi ile geçmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz dehası, vatan sevgisi ve liderliği sayesinde yokluktan var ettiği, harcını çok iyi kardığı emaneti laik Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşımak, hain emellere fırsat vermemek, yeni nesli akıl ve bilimin ışığında yetiştirmek için 15 Temmuz hain girişimi çok büyük dersler barındırmaktadır. Her şer’de bir hayır vardır.” sözünden yola çıkarak, mücadeleden aldığımız dersler doğrultusunda, dünyadaki değişimi ve dönüşümü doğru analiz ederek ülkemizi geleceğe taşıyacak stratejik adımları atmak için geç kalmamalıyız.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ:

Demokratik bir ülke olarak yola devam



Özgürlüğü, adaleti, eşitliği özümsemiş 83 milyon insanımız, Türkiye’nin demokratik bir ülke olarak yoluna devam edeceğini 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya gösterdi. Türk insanının ihracat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler de demokrasiye sonsuz bağlılığımızı paylaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKAN YARDIMCISI HAYRETTİN UÇAK:

Demokrasi sınavından başarıyla çıktık



15 Temmuz 2016’da büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıktık. Türk insanının bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu. Biz ihracatçılar, 15 Temmuz 2016 öncesinde olduğu gibi, sonrasında da Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda ihracatçılar olarak, Türkiye’nin tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olduğu mesajını güçlü bir şekilde vermeyi sürdürmekteyiz.



TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU:

Türk milleti demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan etti



Türkiye, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıkmıştır. Türk milleti demokratik sisteme bağlılığını en kararlı şekilde dünyaya ilan etmiştir. Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI TAYFUN KÜÇÜKOĞLU:

Her türlü engeli el ele vererek aşabiliriz



15 Temmuz yakın tarihin dönüm noktalarından biri. Darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren demokrasi şehitlerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ülkemizin bütün kesimlerinin cumhuriyetimizi, demokrasimizi savunduğu 15 Temmuz, birlik ve beraberliğin değerini hepimize bir kez daha derinden hissettirdi. Bundan sonra da her türlü engeli el ele vererek aşabiliriz. Her alanda kararlı, sabırlı ve disiplinli bir şekilde çalışarak daha ileri gitmek ve çağdaşlık yolunda ilerlemek hepimizin görevidir. Daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için kenetlenerek değer yaratmaya devam etmeliyiz.

MÜSİAD İZMİR BAŞKANI BİLAL SAYGILI:

Şanlı direniş asla unutulmayacak



Altı yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni, aradan geçen zamana rağmen nefretle ve öfk eyle kınıyoruz. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu darbe girişiminde, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milleti vermiş, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. 15 Temmuz’un yıldönümünde, ülkemize kast eden hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor; aziz vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyorum.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ:

Vergi müfettişleri 15 Temmuz sonrasının gizli kahramanları



15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’nin demokrasiye ve özgürlüğe olan inancı katlanarak arttı. Vergi müfettişlerimiz de ülkemizin hazine gelirlerine yapılan saldırıların püskürtülmesinde en önemli görevi üstlendi. Türkiye’nin yıllık bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ı vergi gelirlerinden oluşuyor. Bizler için en büyük güç ve motivasyon vatanı için gözünü kırpmadan hayatını tehlikeye atan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bizler için bir milletin hazinesine, maliyesine yapılan saldırı ile sınırlarına yapılan saldırı aynıdır. Vergi müfettişleri olarak yaptığımız incelemelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kutsal bütünlüğüne ve Hazinemizin gelirlerine yapılan saldırıların püskürtülmesinde en önemli görevi vergi müfettişleri üstleniyor.

TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

Türk milleti, demokrasinin ve Cumhuriyetin bekçisidir



Biz esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanında olduk. 15 Temmuz günü tavrımızı gösterdik. Bu vatan için her zaman elimizi taşın altına koyduğumuz gibi, 15 Temmuz günü de darbe girişimine karşı çıkarak devletimizin yanında olduk. Milli iradeyi korumak ve devam ettirmek adına TESK olarak 51 üyemizi de ebedi yolculuğa uğurladık. Bu millet her zaman vatan uğruna korkusuzca bir duruş sergilemeyi bilir. Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, o ruh her zor durumda ortaya çıkar. Demokrasi ve Cumhuriyet için bunca zorlukları aşan bu millet, özgürlüğü için gerekirse gözünü kırpmadan can verir. Ülkemize bu tür saldırıları yapanlar iyi bilsinler ki Türk milleti her zaman demokrasinin ve cumhuriyetin bekçisidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. seneidevriyesinde bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi, dualarla, özlemle ve saygıyla anıyorum.



KONUT GELİŞTİRİCİLERİ VE YATIRIMCILARI DERNEĞİ BAŞKANI ALTAN ELMAS:

Milletimiz, gücünü ipotek altına aldırmayacağını kanıtladı

Ülkemize, milletimize ve milli irademize alçakça kasteden hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016, ülke tarihimize kara bir leke olarak geçmiş olduğu kadar kutlu bir direniş öyküsünün yazıldığı müstesna bir gündür. Artık her yıl ‘Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ olarak kutladığımız 15 Temmuz, aziz milletimizin milli iradesine sahip çıkmak ve devletine uzanan elleri kırmak için göğsünü kurşunlara siper ederek gösterdiği kahramanlığı andığımız, 251 şehidimizi rahmetle ve 2 bin 196 gazimizi de minnetle yad ettiğimiz günlerdir. 15 Temmuz 2016’da gücünü milli iradeden almayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyeceğini, bu ülkenin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, ülkesine ve ekonomisine el uzattırmayacağını, geleceğini ipotek altına aldırmayacağını bir kez daha kanıtlayan Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna mücadele verirken canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. ‘15 Temmuz Millî Birlik ve Beraberlik Günümüz’ kutlu olsun.



TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANI FEVZİ APAYDIN:

Şoför camiası, saldırının karşısında yer aldı



Türk milleti hiçbir zaman iradesine karşı yapılan saldırıları kabul etmedi, canı pahasına ve demokrasi uğruna vatanını savundu. Biz de şoför camiası olarak bu saldırının karşısında yer alarak, ülkemiz adına elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti gösterip, devletin ve milli iradenin yanında yer aldık. Millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu hatırladığımız bugün de demokrasinin işleyişini ve ülkemizin varlığını devam ettirmek adına can veren aziz şehitlerimizi dualarla anıyor, gazilerimize teşekkürlerimi şoför camiası adına iletiyorum. Ülkemize her zaman bu şekil saldırılar olacaktır. Mühim olan bu saldırıları milli bir duruş sergileyerek bertaraf etmektir. Ülkemiz üstünde kötü emelleri olanlar iyi bilsinler ki bu millet demokrasi ve cumhuriyet uğruna çok bedeller ödemiştir. Yapılan saldırılar karşısında sert şekilde karşılık vermeyi bilir. Bu vesileyle 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün 6. yıl dönümünde bu saldırıyı tekrar kınıyor, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hatırlatmak istiyorum.