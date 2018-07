İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

14 Temmuz 2018

İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik:

"Bu hain girişimin hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, 'demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir.' Toplum olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, güvenlik, adalet ve refah ülkesi olarak ancak toplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz’un yarattığı sarsıntıyı geride bırakabilir. TÜSİAD olarak bu süreçte evrensel demokratik ilkelerin ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve bu yönde emek vermeye devam edeceğiz."

TİM Başkanı İsmail Gülle:

"Artık dünyada hiç kimse, ülkemiz üzerinde oyun oynanamayacağını çok iyi biliyor. Bu ülkede ve yakın çevremizde, bize rağmen yaşanabilecek bir gelişme yok. Bu başarıyı katlanarak devam ettirecek, yeni başlangıcın ilk imtihanı olan 2023 hedeflerimize hep birlikte erişmenin gururunu 5 sene sonra yaşayacağız. Şimdi ihracat ile Kalkınma vakti"

İTO Başkanı Şekip Avdagiç:

"Elimiz işte, gözümüz ufukta… Türkiye’nin ekonomik cephesinde de nöbetteyiz. Her günü 15 Temmuz, her yeri Şehitler Köprüsü bilmek zorundayız. Buradan dosta düşmana ifade etmek isterim ki, İstanbul Ticaret Odası, bu vatan nöbetinin en güçlü parçası olarak her an vazife başında, her an tetiktedir. Bugün Türkiye, ekonomik, siyasi ve vicdani değerlerin yan yana yükselebildiği bir başarı hikâyesinin dünyadaki en açık adresi olmayı başarmıştır. İş dünyası olarak bizler, ülkemizin gücüne güç katmak için var gücümüzle üretmeye, dünyaya açılmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Biz de 15 Temmuz şehitlerine layık olabilmek için ekonomik destanlar yazacağız."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

"Darbe girişimi olmasaydı ekonomimiz yüzde 5 civarında büyüme sağlayacaktı. Büyümede 2 puana yakın kayıp yaşadık. Sadece bunun ekonomide yol açtığı maddi zararın karşılığı 17,3 milyar dolardır. İkinci olarak istihdamda azalma meydana geldi. Önceki yıllarda istihdamda 3. çeyreklerde 700-800 bin artış yaşanırken, 2016 yılının aynı döneminde bu artış 300 bine geriledi, 2016'da turizm gelirleri de azaldı. Buradan gelecek için önemli dersler çıkartabiliriz. Birincisi, Türkiye hukuk devleti ve demokrasi kavramlarının önemini ve değerini bilmeli, kamunun kurumsal yapısının siyasi hesaplarla zedelenmesine izin vermemeli. İkincisi, ülkemizin temel niteliği olan 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.' şeklindeki Anayasa hükmü titizlikle korunmalı. Üçüncüsü de darbelere karşı demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirmeliyiz. Zira demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden biri olmadan öbürü de olamaz. Kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine taşıyacağız."

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:

Bizler, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde ekonomik cephenin neferleriyiz. Milli seferberlik şuuruyla ülkemize yönelen tüm tehdit ve taarruzların karşısında, bulunduğumuz mevzide görevimizin başındayız. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak ve darbeye karşı durmak için şehit düşen demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir:

"Biz ASO olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürecek. Bu hain girişimi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

"Bursa iş dünyası olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikayelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz"

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği:

"15 Temmuz’da yaşanan vahim olayların ardından gerekli önlemlerin hızla alınarak, üretimin, ekonominin ve finansal sistemin hiç sekteye uğramadan işlemeye devam etmesi, ülkemizin krizlere karşı dayanıklılığının ve bizlerin, Türkiye’nin geleceğine olan inancımızın doğruluğunu bir kez daha göstermiştir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesine ve bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan uluslararası doğrudan yatırımların artırılması için hükümetimize destek olmaya, daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve istihdam hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz ve bu inancımızı uzun vadeli yatırım perspektifimizi koruyarak göstermeyi sürdüreceğiz."

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu:

"Milletin iradesini hiçe sayan, vatan haini teröristler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, sayın Cumhurbaşkanımızın sergilediği kararlı, dirayetli duruş ve meydanlarda nöbet tutan aziz milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlikle engellendi. Ülkesine ve demokrasiye sahip çıkarak bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi iş dünyasını da kenetlemiştir. İş dünyası olarak tek vücut demokrasiye sahip çıktık, her zaman, her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

"15 Temmuz 2016 gününün akşamında Cumhuriyet ve rejim düşmanlarının işgal ve darbe girişimine şahit olduk. Tarihi, vatan topraklarını korumak için savaşmış, zaferlerle dolu olan ülkemizde bu girişimin başarısız olmasının en büyük nedeni milletimiz ve onun sarsılmaz kararlılığı olmuştur. Cumhuriyet ve demokrasinin her zaman koruyucusu olan milletimiz, sokaklara çıkarak üzerine düşen görevi cesaretle ve korkusuzca yerine getirmiştir. Zor şartlarda kazanılan bu vatanı ve kurulan bu Cumhuriyeti, masum güvenlik güçlerimizi de kirli amaçlarına alet ederek yıkmaya çalışan hainlere hak ettikleri karşılık verilmiştir. Milletin hür ve özgür iradesine dayanan demokrasi en büyük güvencemizdir. Demokrasinin olmadığı yerde ne bir ülkeden ne de milletin söz hakkından bahsedilebilir."