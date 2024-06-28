İş dünyasından ABD’ye çıkarma

ABD’nin İstanbul Baş­konsolosu Julie Eadeh, zirve­ye Türkiye’den inşaat, teknolo­ji, altyapı ve imalat gibi önem­li sektörlerden iş insanlarının katıldığını belirterek, “Bu zirve, Türk iş dünyasının ABD’deki çeşitli yatırım olanakları hak­kında mükemmel görüşmeler yapması için gerçekten önemli bir fırsat” dedi.

Eadeh, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişki­lerdeki ivmeyi “muazzam” ola­rak nitelendirerek, bu konuda “çok heyecanlı” olduklarını di­le getirdi. Eadeh, “İkili ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar dolar ve bu, Başkan Biden ve Cum­hurbaşkanı Erdoğan’ın 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolda oldukça iyi bir seviye. Dolayısıyla ivme­nin olağanüstü olduğunu düşü­nüyorum.” diye konuştu.

Ticari ilişkiler büyük potansiyel barındırıyor

İki ülkenin ticari ilişkilerinin çok büyük bir potansiyel barın­dırdığına inandıklarını vurgu­layan Eadeh, “Gerçekten iyi yol­da olduğumuzu düşünüyorum" dedi. ABD ve Türkiye arasında­ki ticari ilişkilerde büyük potan­siyele sahip sektörlere değinen Eadeh, “Büyük potansiyel gör­düğümüz alanlar havacılık, ima­lat, altyapı, tıbbi teknoloji, sağlık sektörü, akıllı şehirler ve temiz teknoloji. Türk şirketlerinin bu­rada gerçekten sunacağı çok şey var” diye konuştu.