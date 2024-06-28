İş dünyasından ABD’ye çıkarma
ABD’deki yatırım olanaklarının tanıtılması amacıyla düzenlenen SelectUSA Yatırım Zirvesi’ne bu yıl Türkiye’den 30 firmayı temsilen 65 kişilik heyet katıldı.
ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, zirveye Türkiye’den inşaat, teknoloji, altyapı ve imalat gibi önemli sektörlerden iş insanlarının katıldığını belirterek, “Bu zirve, Türk iş dünyasının ABD’deki çeşitli yatırım olanakları hakkında mükemmel görüşmeler yapması için gerçekten önemli bir fırsat” dedi.
Eadeh, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerdeki ivmeyi “muazzam” olarak nitelendirerek, bu konuda “çok heyecanlı” olduklarını dile getirdi. Eadeh, “İkili ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar dolar ve bu, Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolda oldukça iyi bir seviye. Dolayısıyla ivmenin olağanüstü olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.
Ticari ilişkiler büyük potansiyel barındırıyor
İki ülkenin ticari ilişkilerinin çok büyük bir potansiyel barındırdığına inandıklarını vurgulayan Eadeh, “Gerçekten iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi. ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde büyük potansiyele sahip sektörlere değinen Eadeh, “Büyük potansiyel gördüğümüz alanlar havacılık, imalat, altyapı, tıbbi teknoloji, sağlık sektörü, akıllı şehirler ve temiz teknoloji. Türk şirketlerinin burada gerçekten sunacağı çok şey var” diye konuştu.