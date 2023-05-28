İş dünyasından ilk değerlendirme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.

"Yürüyüşümüze devam etmeliyiz"

Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Şekib Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti: “Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın @RTErdogan’ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21’inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz.”