İş Dünyasından “Made in EU” taslağına destek: Türkiye’nin AB Menşeli sayılması memnuniyet yarattı

İş dünyası temsilcileri, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi politikası taslağında, Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasından ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli sayılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olpak, "AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve taslağını yayımladığı 'Sanayi Hızlandırma Yasası' ve 'Made in Europe' politikası çerçevesinde; Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerimizin AB menşeli sayılması son derece önemli ve memnuniyet verici." ifadeleri kullandı.

Zamanın, güçlendirilmiş diyalogun, Türk toplumunun dinamizminin ve AB'nin dönüştürücü gücünün mevcut sorunların çözümüne yönelik yapıcı bir yol açabileceğini kaydeden Olpak, kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütülen etkili ticari diplomasi çalışmalarının, özel sektör tarafını temsil etmekten ve bu sürecin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Olpak, "Taslağın kazanımlarımızla yasalaşması hedefi ve AB ile gündemimizde olan konulara çözüm üretmek için ticari diplomasi faaliyetlerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"AB ile ticaret Türkiye için vazgeçilmez karakterini koruyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaştığı gelişmeyi İstanbul iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"AB Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde 'AB menşeli' kapsamına ilke olarak alınması, iş dünyası olarak savunduğumuz çok önemli bir pozisyon. Teyit edilen yasal zeminle birlikte, 'Made in EU' menşeli üretim ve ticaret ağları büyüyerek Türkiye aleyhine rekabet avantajı oluşturma riski ortadan kalkacaktır. AB ile ticaret Türkiye için vazgeçilmez karakterini koruyor. Dolayısıyla bu pazarın ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknolojili yeni tedarik üssü olma hedefini, dış ticaret politikasının odağı haline getirmek zorundayız."

Avdagiç, Türkiye'nin AB üyeliğinin onaylanması, Türk vatandaşlara vize serbestisi haklarının derhal verilmesi ve Gümrük Birliği'nin zaman kaybetmeden revize edilmesi gerektiğini vurguladı.