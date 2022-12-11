İş hayatının geleceği nasıl olacak?

Kaynak: dunya.com

Dünyayı kasıp kavuran pandemiden önce "ofise gitmek", "çalışmak" ile eş anlamlıydı.

Ancak Kovid-19 çoğu şirket ve patron için yüksek bir maliyetle bu ikisinin ayrılmasına neden oldu.

Dünya virüsle yaşamayı giderek daha fazla öğrenirken, yeni bir dönem yaşanıyor.

İşverenler işçilerin ofise geri dönmesini talep ederken, işçiler ise esneklik istiyor.

Neden önemli?

İşyerinin nasıl evrileceği konusunda çok şey tehlikede.

Pandemi sırasında işgücünden ayrılan insanların geri dönüp dönemeyeceğini belirleyebilir.

Birincil ücretsiz bakıcı olarak görev yapan kadınlar, yaşlı çalışanlar ve uzun kovid mikrobundan muzdarip olanlar gibi.

Hibrit model geçleri çekiyor

Bu da ekonomileri ve farklı sektörleri vuran işgücü eksikliklerini etkileyebilir.

İşverenler, hibrit bir modelle genç çalışanlara yönelik cazibelerini artırma arayışında.

Bu durum gayrimenkulden tasarruf etmelerine yardımcı olacak. Ancak başka maliyetleri de beraberinde getirebilir.

Ayrıca üretkenlik kaybıyla ilgili de endişeler var. Finans gibi düzenlemeye tabi sektörlerde uzaktan çalışma uyumluluk açısından zararlı olabilir.

İşyerinin doğası, pandeminin vurgulayabildiği eşitsizliklere katkıda bulunabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Irksal ve etnik azınlıklar, uzaktan çalışmanın bir seçenek olmadığı ön saflardaki görevlerde aşırı temsil ediliyor.

Onlar için pek bir şey değişmedi.

Yeni yılda öne çıkancaklar

Pekiyi tüm bu gelişmeler kapıdaki yeni yıl 2023 için ne anlama geliyor?

Eylül ayındaki bir Microsoft raporunda, Ankete katılan liderlerin yüzde 85'i, çalışanlarının hibrit bir çalışma alanında üretken olduklarını düşünmediklerini ortaya koydu.

Söz konusu ankete göre pandeminin başlangıcından bu yana ortalama Teams kullanıcısı için haftalık toplantı sayısının küresel olarak yüzde 153 arttığını göstermesine rağmen...

Çalışanların yüzde 42'sinin bu toplantılar sırasında çoklu görev yaptığını göstermesi de cabası.

2023, işin geleceğinin nasıl görüneceği konusunda kimin üstünlük sağlayacağını belirleyecektir.

Büyüyen ekonomi ve işgücü kıtlığı çalışanlara daha fazla söz hakkı verdi.

Ekonomik durgunluk bunun bir kısmını ellerinden almış olabilir.