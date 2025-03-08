İş İnsanı Dilek Sabancı 'Women Power Day' paneline konuşmacı olarak katıldı

İş insanı Dilek Sabancı, Viyana’da düzenlenen, iş dünyasındaki ve sivil toplumdaki kadın liderlerin bir araya geldiği Women Power Day (Kadın Gücü Günü) paneline konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında Sabancı, kurucusu olduğu Vista Turizm’deki tecrübelerini, Mütevelli Heyeti üyesi olduğu Sabancı Vakfı’nın projelerini ve uzun yıllardır başkanlığını yürüttüğü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile Özel Olimpiyatlar Türkiye’deki çalışmalarını anlattı.

"Cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için 131 yıl gerekiyor"

World Economic Forum’un yayınladığı küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için 131 yıla daha ihtiyacımızın olduğunu söyleyen Sabancı, “Bu yıl 37’nci yaşını kutladığımız Vista Turizm’de kararlarımızı bu inançla alıyoruz. Şirketimizde kadınlar, her kademede aktif roller üstleniyor ve hem operasyonel süreçlerde hem de yönetim seviyelerinde güçlü bir temsiliyete sahipler. Ayrıca Sabancı Holding’in ve Sabancı Vakfı’nın da bu konuda Türkiye için öncü kabul edilen birçok çalışması bulunuyor. Yarım asırlık Vakfımız, kurulduğu günden bu yana kadınlara ve kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlanması adına değerli çalışmalar gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.