İş insanı Şarık Tara vefat etti

28 Haziran 2018

İş insanı Şarık Tara hayata gözlerini yumdu.

Enka Holding Fahri Başkanı olan Şarık Tara'nın ölüm nedeni ise çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Şarık Tara, 88 yaşında idi.

Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Tara, 2014 yılında ödediği 37,4 milyon lira ile Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisi olmuştu.

Bilecik: İş dünyası değerli ağabeyini kaybetti

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Tara'nın vefatı sonrası, "Acım çok büyük, bütün Türkiye'nin, iş dünyasının başı sağolsun. Şarık Bey Türkiye'nin imarına katkı veren bir kişidir. İş dünyası çok değerli bir ağabeyini kaybetti" açıklamasını yaptı.