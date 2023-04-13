"İş kurmak için desteğe ihtiyacım var" diyenler, dikkat! Girişimcilere destek olan kurum/kuruluşlar

Devlet; vatandaşlara kendi işini kurması, yerli ekonomiye ve istihdama katkı sağlaması için çeşitli teşvikler sunar. Bunun yanında bazı özel firmalar da bu sürece destek olarak ekonomik refaha katkı sağlar. Sizler de destek veya teşviklerde bulunan kurum ve kuruluşları öğrenerek iş kurma hayallerinize bir adım yaklaşabilirsiniz. İşte girişimcilere destek sağlayan o kurum ve kuruluşlar...

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık, Teknogirişim Sermaye Desteği programı kapsamında örgün öğretimde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora ya da mezuniyetinin üzerinden 5 yıl geçmiş olan kişilere destek veriyor. Destek, merkezî yönetime bağlı kamu kurumlarında teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalar yapan girişimcileri kapsıyor.

TESKOMB

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği(TESKOMB), esnaf ve sanatkârlar birliğine bağlı küçük ve orta ölçekli oluşumların finansman ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. İşletme, tesis, istihdamı destekleme ve kooperatif-ihracat tesis kredileri gibi destekler sunan kuruluş; iştirakleriyle birlikte girişimcileri destekliyor.

Teknopark İstanbul

Teknopark İstanbul, kurduğu girişimcilik merkeziyle girişimci mühendis ve Ar-Ge sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli teşvikler veriyor. 396 şirket ve binlerce mühendise ev sahipliği yapan tesis, 2981 yerli ve milli projede görev yapıyor. Teknopark İstanbul'un toplam ihracatı ise 280 milyon dolar.

KOSGEB

KOSGEB, küçük ve orta gelirli işletmeleri ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilecek seviyeye getirmek için çeşitli teşvikler ve hibeler veriyor. Bilim ve teknoloji odaklı fikirleri hayata geçirmeyi düşünen ya da hizmet sektöründe faaliyet göstermek isteyen girişimcilere kredi, hibe ve araç-gereç desteği sağlıyor.

TÜBİTAK

Temel amacı bilimsel araştırmaları ve teknolojiyi desteklemek olan TÜBİTAK, özellikle sanayi ve kobi sektörünü desteklemek için Sanayi Ar-Ge ve Kobi Ar-Ge Destek Programları gibi çeşitli destekler sunuyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Bir iş hayali kurdunuz ve kredi çekeceksiniz ancak teminat yetersizliği nedeniyle sermayeye erişemiyor musunuz? Kredi Garanti Fonu, girişimcilere kefil olarak kredi paylarının yükselmesi ve uzun vadede yatırım kredisi kullanabilmesi gibi çalışmalar yürütüyor.