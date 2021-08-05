İş Leasing'in yeni genel müdürü Şafak Öğün oldu

İş Leasing, yeni genel müdürünü atadı. 1995 yılından bu yana İş Bankası ve iştiraklerinde çeşitli görevler üstlenen Şafak Öğün, İş Finansal Kiralama'nın Genel Müdürü oldu.

1974 yılında Ankara'da doğan ve 1995 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan U. Şafak Öğün, aynı yıl Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başladı.

2002 yılında University of Birmingham'da Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Türkiye İş Bankası’nda, sırasıyla Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü ve ardından Güneşli Kurumsal Şube Müdürü olarak görev yapan Öğün, TSKB ve İş Faktoring yönetim kurulu üyeliklerinde de bulundu.

Şafak Öğün, İş Finansal Kiralama'da 10 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla genel müdür olarak görev yapmaya başladı.