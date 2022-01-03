İş Portföy’de bayrak değişimi

İş Portföy’ün Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bayrak değişimi yaşandı. İş Portföy’de 2014 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Emrah Yücel’in yerine, sermaye piyasalarında 22 yıllık deneyime sahip olan Hüseyin Gayde getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 1997 yılında lisans eğitimini, 1999 yılında ise yüksek lisans programını tamamlayan Hüseyin Gayde, iş hayatına 1999 yılında bankacılık sektöründe Hazine Bölümü’nde başladı. 2002 yılında İş Portföy Yönetimi A.Ş’de Araştırma Bölümü’nde çalışan Gayde, 2010 yılına kadar Araştırma ve Portföy Yönetimi bölümlerinde çeşitli görevler aldı.

2010-2014 yılları arasında portföy yönetim sektöründeki tecrübesini İş Portföy dışında sürdürmesinden sonra, 2014 yılında İş Portföy’de Araştırma Bölümü Müdürü olarak görev alan Gayde, 2021 yılı sonuna kadar Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi Müdürü, Hisse Senedi Fonları Portföy Yönetimi Müdürü ve Portföy Yönetimi Bölümü Piyasalar Direktörü olarak görevini sürdürdü.