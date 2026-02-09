İş yerinde kıyafet kuralları gevşiyor: Saç renginden ayakkabıya büyük değişim

Uzun yıllar katı kurallarla anılan Japon iş kültürü, sessiz ama köklü bir dönüşümden geçiyor. Şirketler, artan iş gücü açığı ve değişen çalışan beklentileri nedeniyle daha esnek kıyafet ve görünüm kurallarını benimsemeye başladı. Yapılan düzenlemeler, bireyselliğe alan tanırken iş verimliliğini de artırıyor.

Bakım evinde pembe saç dönemi

Tokyo’nun Itabashi bölgesindeki bir bakım evinde çalışan Yuna Kanasashi’nin pembe saçları, bu dönüşümün sembollerinden biri. Saitama merkezli sosyal hizmet kuruluşu Happy Net, Nisan 2024’te saç rengi ve stiline ilişkin kuralları büyük ölçüde serbest bıraktı.

Yönetim, bu adımın arkasındaki temel nedenin personel bulma ve elde tutma sorunu olduğunu açıkça dile getiriyor. Kurum yetkililerine göre yeni kurallar, hem çalışanların ayrılma oranını düşürdü hem de iş başvurularını artırdı.

Metroda kravat zorunluluğu kalktı

Katı imajıyla bilinen toplu ulaşım sektörü de değişime ayak uydurdu. Tokyo Metro, Mayıs 2025’te istasyon görevlileri ve tren personeli için kıyafet kurallarını güncelledi. Artık kravat takmak zorunlu değil, koyu renk spor ayakkabılara izin veriliyor.

Erkek çalışanlar için geçerli olan “doğal saç rengi” şartı kaldırıldı ve saç rengi için daha geniş bir skala benimsendi. Yetkililer, bu düzenlemenin çalışanların konforunu artırarak müşteri hizmetlerine de olumlu yansıyacağını belirtiyor.

"Müşteriler tırnaklarımı övüyor"

Saitama merkezli eczane işletmecisi Fuji Yakuhin, Seims zincirinde Temmuz 2025’ten itibaren görünüm kurallarını “cinsiyetsiz ve adil” hale getirdi. Saç rengi ve stiline serbestlik tanınırken, oje, küpe, makyaj ve sakal gibi konulardaki kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı.

Bir mağazada çalışan 24 yaşındaki sağlık danışmanı, “Müşteriler tırnaklarımı övüyor. Bu beni mutlu ediyor ve iş motivasyonumu artırıyor” sözleriyle değişimin etkisini anlatıyor.