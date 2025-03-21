İşgücü piyasasında rekorlar yılı
İşsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye gerilerken, atıl işgücü oranı ise yüzde 26,7 ile zirveye çıktı. Uzmanlar atıl işgücündeki artışın çalışmak istemeyen nüfusun artması ve niteliksiz istihdamdan kaynaklandığını öne sürdü.
Recep ERÇİN
Türkiye işgücü piyasasına ilişkin TÜİK’in derlediği yıllık verilerde yaşanan ayrışma dikkat çekti. Son 10 yıllık dönemde işsizlik oranı 2019’da gördüğü yüzde 13,7’lik zirveden kademe kademe düşerek 2024’e geldiğimizde yüzde 8,7’ye indi.
Böylece Türkiye’deki işsiz sayısı 3 milyon 113 bine geriledi. 2019’da 4,4 milyonun üzerine çıkan işsiz sayısındaki zirve seviyeleri dikkate aldığımızda işsiz sayısında 1 milyon 350 bin azalış meydana geldi. 2024 yılındaki yüzde 8,7’lik işsizlik oranı ise 2012’deki yüzde 8,3’lik düzeyden sonraki en düşük oran oldu. Böylece son 12 yılın en düşük işsizlik oranı kaydedildi.
2018’den sonra dengeler değişti
İşgücü göstergelerinin son 10 yıllık seyrine baktığımızda 2018’deki kırılmanın ardından 2019’da işsizlikte zirve görülürken, 2024’te son on yılın en düşük işsizlik oranına erişildi. Aynı dönemde TÜİK’in hesapladığı işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergelere baktığımızda atıl işgücü oranında 2018’deki kırılmadan sonra yaşanan artış dikkat çekti.
Buna göre tam on yıl önce yüzde 17,4 olarak hesaplanan atıl işgücü oranı 2018’de yüzde 16,5’e kadar gerilemesine karşın 2019’da yüzde 19,1’e çıkarak sıçrama yaptı. Atıl işgücü oranı bu tarihten sonra kademe kademe yükselerek 2024 sonunda yüzde 26,7’ye ulaştı.
Neden işgücüne dahil olmuyorlar?
İktisatçı Prof. Dr. Cem Başlevent, atıl işgücü oranındaki artışa ilişkin DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede, TÜİK’in ekonomi camiasından gelen bir takım eleştiriler üzerine atıl işgücü gibi çok geniş tanımlı veri açıklamaya başladığına dikkat çekti. Bu oranın yukarı yönlü seyir izlemesinin birkaç nedeni olabileceğini ifade eden Başlevent, “Olumlu olmayan gidişin nedeni insanlar iyi kötü iş bulsalar da nitelikli iş bulamadıkları anlamına geliyor” dedi.
Başlevent, “Atıl işgücü oranı oluşturulurken örneğin; adam çalışmaya hevesliyim ama çalışmayacağım, diyor. Bunu da kapsayan bir oran. Belki bu kişi farklı gelirleri olduğundan belki de çalışmak istemediğinden çalışmıyor. O nedenle biraz kötümser bir tablo ortaya koyan bir oran çıkıyor. Tam zamanlı işler giderek azalıyor, atıl işgücü manşete çıktığı kadar kötü olmayabilir” değerlendirmesini yaptı.
TÜİK’in işgücüne dahil olmayan nüfus verilerine baktığımızda 30,2 milyonluk bu kesimin 2,17 milyonunu iş bulma ümidini kaybetmiş olanlar, 1,9 milyonunu iş başı yapabilecek olup iş aramayanlar, 7,3 milyonunu ev işleri ile meşgul olanlar, 6,3 milyonunu çalışamaz halde olanlar, 4,3 milyonunu emekliler ve 4 milyonunu da eğitim öğretimde olanlar oluşturuyor. Kalan 3,8 milyonluk kesim ise diğer olarak sınıflandırılıyor.
İlave 6 milyon 846 bin kişi istihdam edildi
Son 10 yıllık seyri dikkate aldığımızda;
-Türkiye’deki 15 yaş ve üzerinde çalışabilir nüfus 56,9 milyondan 65,9 milyona,
-İşgücü 28,6 milyondan 35,7 milyona,
-İstihdam 25,7 milyondan 32,6 milyona,
-İşsiz sayısı 2,8 milyondan 3,1 milyona,
-İşgücüne dahil olmayan nüfus 28,3 milyondan 30,1 milyona çıktı.
NEET sayısı 1,5 milyon azaldı
İstihdam edilen kişi sayısının toplam işgücü nüfusu içerisindeki payı 2014’te yüzde 45,2 iken bu oran 2024’e geldiğimizde yüzde 49,4’e yükseldi. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı yüzde 50,2’den 54,2’ye çıktı. 15-24 yaş arasındaki kişileri kapsayan genç nüfusa baktığımızda işsizlik oranı 2024 itibarıyla yüzde 16,3’e geriledi. 2014’te bu oran yüzde 17,8 düzeyindeyken, 2019’da yüzde 25,2 ile rekor düzeye yükselmişti. Yıllar itibarıyla ne eğitimde ne istihdamda olan nüfus (NEET) göstergelerinde de iyileşme gözlendi.
Serinin hesaplanmaya başladığı 2020 yılında 15-34 yaş grubundaki NEET nüfus oranı yüzde 33,7 iken 2024’te yüzde 27,2 oldu ve 2023 ile aynı seviyede kaldı. Türkiye’de 15-34 yaş arası nüfus içerisinde ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı da 6,6 milyon olarak kaydedildi. Bu sayı 2020 yılında 8,1 milyon düzeyindeydi. Toplamdaki 6,6 milyonluk bu kesimin 4,67 milyonu 15-29 yaş grubunda, 2,68 milyonu da 15- 24 yaş grubunda yer aldı.
“Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranı”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında Hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu Ekonomi Programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Ayrıca, ithalat tarafında haksız uygulamalara karşı kararlılıkla müdahalede bulunarak, yurtiçi üretim ve istihdamı koruma ve güçlendirme yönündeki çalışmalarımız da bu tabloya destek sunmaktadır.