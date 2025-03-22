İŞKUR'un 2024 yılı görüşme rakamları dikkat çekti

Türkiye İş Kurumu, 'İş ve Meslek Danışmanlığı' hizmeti kapsamında geçen yıl iş arayan 2,3 milyon kişiyle toplam 3 milyon 70 bin görüşme yapan İŞKUR, 2002'den bu yana 44 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdi.

İş gücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak adına attığı adımlar doğrultusunda kurum, 81 ilde faaliyet gösteren engelli iş koçları ile engelli bireylere destek olunurken, geçen yıl 172 bin 942 engelli bireyle toplam 305 bin 413 bireysel görüşme yapıldı.

Geçen yıl 623 bin 232 iş yeri ile görüşme yapılarak kalıcı istihdamın sağlanması için katkıda bulunulurken, bugüne kadar 4,9 milyon iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.