İSO Başkanı Bahçıvan: 1945’te kurulan denge yıkılıyor dünyanın gündemi korumacılık

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısı “Kü­resel Gelişmeler Işığında 2025 yılında Türkiye Ekonomisine Bakış: Riskler ve Fırsatlar” ana gündemi ile gerçekleştiril­di. Açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünya siste­minde hiç kimsenin bekleme­diği ve tahmin edemeyeceği bir hızda; insanları çok şaşır­tan önemli gelişmeler yaşan­dığına dikkat çekti. Bahçıvan, 2025 yılı itibarıyla belirli bir istikrar içinde büyümeye de­vam eden küresel ekonomiye yönelik olarak şunları söyledi:

“Çoklu kriz devam ediyor”

“Büyümenin dört temel özelliği göze çarpıyor. İlki; bü­yümeyi hizmet sektörleri sü­rüklüyor, imalat sanayileri da­ralma içinde. İkincisi; büyüme tarihsel olarak oldukça yavaş bir tempoda ilerliyor: Üçüncü­sü, büyüme bölgesel olarak da dengesiz dağılım gösteriyor.

Ve son olarak; risk ve belirsiz­likler hiç olmadığı kadar yük­sek. Dünyada ‘çoklu kriz’ orta­mı her geçen gün şekil değiş­tirerek devam ederken, finans oyuncularının risk alma ve ris­kten kaçınma davranışların­da da ilginç gelişmelere tanık oluyoruz. Kısacası, büyüme­nin zayıf, dengesiz ve kırılgan ilerlediği, ticaret gerilimleri­nin enflasyonist riskleri can­lı tuttuğu, buna karşılık faizle­rin küresel kriz sonrası yıllara göre oldukça yüksek seyretti­ği bir iklim söz konusu.

Haliy­le risk iştahının da inişli çıkış­lı olduğu böylesi bir ortamda, kırılganlıkları yüksek geliş­mekte olan ülkeler açısından şartların elverişli olduğunu söylemek bir hayli zor. Doğru­dan yabancı yatırım girişlerin­de son beş yılın ortalamasın­da gelişen ülkelerdeki artış, ge­lişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha yüksek.”

“Gidişat çok hızlı ve sarsıcı”

İyimserler müzakere ve di­yalog yoluyla yeni bir küre­sel dengenin oluşacağına ina­nırken; karamsarların üçüncü dünya savaşı riskinin giderek arttığına vurgu yaptığına dik­kat çeken Bahçıvan, “Son 30 yı­lın dengeleri değil, İkinci Dün­ya Savaşı sonrası 1945 yılında kurulan dengeler yıkılıyor, baş­ta NATO olmak üzere ulusla­rarası kurumlar sarsılıyor, Av­rupa’nın geleceği ve güvenliği tartışılıyor.

Bir süredir tartış­tığımız küreselcilikten uzak­laşma ve yeni korumacılık da ABD’de yapılan başkanlık se­çimlerinden sonra ülkelerin gündemine damga vurmaya başladı. Bu önemli gelişmeler ülkemizi de yakından ilgilendi­riyor. Gidişat çok hızlı ve sar­sıcı. Ezber bilgi, kalıplaşmış bakış açıklarıyla kavranama­yacak boyutlarda bir tablo var karşımızda” dedi.

“Küreselleşmenin ana itici güç olduğu bir dünyadan ko­rumacılık ve ticaret savaşla­rının öne çıktığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz” diyen Bah­çıvan, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Gelişmiş ülkeler, ‘içeride üretim’ fikrini giderek daha fazla benimsiyor. Bunun doğ­rudan bir sonucu olarak da ge­lişmiş ekonomilerin politika tasarımlarında sanayi politi­kalarının yeniden önemli bir yere oturduğunu görüyoruz. Yeni sanayi politikalarının merkezinde dijitalleşme ve yeşil enerji dönüşümü yer alı­yor. Sektörel olarak ise yapay zeka teknolojileri ile yarı ilet­kenlerin, elektrikli araçların ve elektrikli araç bataryaları­nın imalatı öne çıkıyor.”

"AB’ye yönelik önlemde geç kalmamalıyız"

Erdal Bahçıvan, ABD ekonomisinin bu yıl 30 trilyon doların biraz üzerinde bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini hatırlattı. Bahçıvan, şöyle devam etti: “ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının daha da tırmanması ve Çin’in böyle devasa bir pazarda çok yüksek gümrük duvarlarına maruz kalması durumunda, elinde oluşacak kapasite fazlasını dünya pazarlarına fiyat kırarak yaymaya yönelmesinin yaratacağı sonuçları, iş insanları olarak sanırım hayal edebiliyoruz.

Bu da ilerlediğimiz dönemde üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir risk başlığı. ABD’den bir gümrük tarifesi adımının gelmesi, yapısal bir açmaz yaşayan en önemli dış pazarımız AB’deki durumu daha da içinden çıkılmaz bir noktaya taşıyabilir. Bu kritik ticaret partnerimizdeki gelişmeleri çok yakından takip etmek ve gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız.”