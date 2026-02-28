İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Avrupa Birliği'ne karşı daha güçlü olmak zorundayız

Hamit VAROL

İstanbul Sanayi Odası Baş­kanı Erdal Bahçıvan, Avru­pa Birliği’nin (AB) Türki­ye’ye karşı yaklaşımını ve Güm­rük Birliği ile vizeye yönelik tavrını sert bir dille geliştirdi. Hadımköy-Arnavutköy Sana­yici ve İş İnsanları Derneği’nin (HASİAD) iftar programında konuşan Bahçıvan, AB’yi Türki­ye’yi karşı izlediği tutumdan do­layı ‘küstah’ olarak nitelendir­di. AB’deki gidişat ve değişimin çok yakından takip edilmesi ge­rektiğini dile getiren Bahçıvan, AB’nin içinde yaşadığı kriz­den kurtulmak için bir takım kararlara imza attığını, bunun da Türkiye’ye etkileri olduğu­nu söyledi.

İmzalanan Gümrük Birliği anlaşması ile AB ile Tür­kiye arasında 30 yıldır bir nişan dönemi yaşandığını dile geti­ren Bahçıvan, “Artık bu nişan­lılık itibarını kaybetmiş olabilir. Bu noktada müzakere gücümü­zü kullanabilir, fırsatları doğru değerlendirebiliriz. AB’nin küs­tah tutumuna karşı mutlaka, iş dünyası, bürokrasi, bakanlar ve hükümet olarak daha güçlü dur­mak zorundayız” dedi.

“Türkiye büyük pazar, kendimizi ezik hissetmeyelim”

Dünyaya örnek gösterilen Türk müzakere kültürünün ay­nı ahenk ve sertlikle AB’ye kar­şı kullanılması halinde Türki­ye’nin elinin daha güçlü olacağı­nı ifade eden Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte ‘AB bizim en bü­yük pazarımız, bu yüzden fazla kırmayalım’ düşüncesindeydik. Birliğe üye 27 ülkeye bakıldı­ğında, kendi aralarındaki ihra­cat dışarıda bırakıldığında Tür­kiye, AB için önemli bir pazar. AB’nin en fazla ihracat yaptığı 5’inci ülke Türkiye. İsviçre ve İngiltere’yi dışarıda bıraktığı­mız taktirde AB en fazla ihracatı ABD ve Çin’in ardından Türki­ye’ye yapıyor. O yüzden kendi­mizi ezik hissetmeyelim.”

“Kedinin kuyruğu ile oynadığı gibi bizle oynuyorlar”

Avrupa’nın büyüklüğünün farkında olduklarını vurgula­yan Bahçıvan, dünyanın içinde bulunduğu duruma bakıldığın­da Türkiye’nin Avrupa’nın si­peri, bariyeri, suru ve kapısı ol­duğuna dikkat çekti. Bahçıvan, “Dünyada bir göç dalgası yaşa­nıyor. Bugün bu dalgının Yu­nanistan’ın sınır kapısına da­yandığında neler olabileceği­ni Avrupa Birliği bir düşünsün. Ayrıca Avrupa’da 5 milyona ya­kın Türk vatandaşı yaşıyor.

Her biri AB’nin üreticisi, tüketici­si, bankalardaki tasarruf sahi­bi” ifadelerini kullandı. AB’nin Türk iş insanlarına uyguladı­ğı vize politikasını da eleştiren Bahçıvan, “Avrupa’dan makine alacağız. Makineyi test edecek operatör vize alamıyor. Fuarla­ra katılmak, mal almak için vize istediğimizde bizi aylarca bek­letiyorlar. Mallarımız serbestçe AB’ye giriyor, biz vize için bek­letiliyoruz. Kedinin kuyruğu ile oynadığı gibi bizimle oynuyor­lar. AB’nin bunu bize yapmaya hakkı yok” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye tek taraflı bakmaya hakları yok"

Dışişleri Bakanı Hakan Fi­dan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a seslenen Bahçıvan şun­ları söyledi:

“Bakanlarımızdan rica ediyo­rum. Siz AB ile yapılan müza­kerelerde biraz fazla kibar ola­biliyorsunuz. Biz Tahtakale’de Eminönü’nde, Karaköy’de bü­yüdük. Bizi de yanınıza alın mü­zakerelerde bizi de biraz kulla­nın. AB ile nasıl konuşulacağı, nasıl mücadele edileceği nokta­sında bizi de değerlendirin. Si­zin nazik lafınızı asla bozmayız. Ancak AB’nin Türkiye’ye tek taraflı bakış açısıyla bakmaya hakkı yok. Aramızda bir Güm­rük Birliği sorunu var. Onun için önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği konusunda bizim için mutlaka gözden geçirilmesi ge­reken bir dönem olacak.”

“Dünyadaki değişimi kaçırmayalım”

Dünyada baş döndürücü teknolojik bir değişim yaşandığına dikkat çeken İSO Başkanı Bahçıvan, Türkiye’nin de bu konuda geri kalmaması gerektiğini dile getirdi. Bahçıvan, “Şu anda Türkiye olarak stresli bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafından enflasyon mücadele sürecindeki zorluklarla mücadele ederken, diğer taraftan dünyadaki değişimin yaptığımız işlere verdiği olumlu ve olumsuz katkıları yakından takip ediyoruz.

Bir taraftan enflasyon sorununun çözümüne dönük politikalara odaklanmışken, dünyadaki değişimi bazen kaçırabiliyoruz. Benim iş dünyasından talebim, hangi sektör olursa olsun, pazarlarımız, rakiplerimiz ne boyutta değişse de dünyadaki değişimi kaçırmayalım” değerlendirmesi yaptı.