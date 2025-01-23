İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Kalkınma Anadolu’ya yayılırsa ilk 10'a gireriz
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, kalkınmanın tüm Anadolu’ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olmasının en ciddi sorun olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin gelişmiş 10 büyük ekonomi arasında yer alması, kalkınmanın Anadolu şehirlerine yayılmasıyla mümkün” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantısı, “Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş birliği Olanaklarını Değerlendirmek” ana gündemi ile Odakule’de gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile Sivas TSO Meclis Üyeleri de katıldı.
Karşılıklı iş birliği imkanlarının ele alındığı toplantıda, İSO’nun mesleki eğitim-sanayi iş birliği ve İSO Akademi modelinin tüm şehirlere örnek olması amacıyla geçen aylarda Şırnak, Yalova ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odaları ile de imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü Sivas TSO ile de imzalandı.
"Tüketerek değil üreterek gelişiriz"
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’da sanayinin dayanıklılığının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Bahçıvan, “Yeri gelmişken, Türkiye sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40’nı gerçekleştiren İstanbul’daki sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir çalışma yapılmasının ve kentsel dönüşüme benzer bir ‘sanayi dönüşümü’ projesinin süratle hayata geçirilmesinin artık çok kritik ve elzem hale geldiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrıca, teknolojik ilerlemeler sonucu oluşan yeni güçlendirme teknikleri de akademik bir altyapı ile desteklenerek güçlendirme mevzuatımıza girmelidir” dedi.
Türkiye’nin, artık gençlerin tüketmekten değil, üretmekten ve girişimci olmaktan itibar alan bir toplum haline gelmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, rekabetin giderek arttığı bir dünyada; odağında üretimin olduğu bir girişimcilik bilinci ve ruhunun Türkiye’de geliştirilmesinin, özellikle kadın girişimcilerin önünün daha fazla açılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bahçıvan, “Kalkınmanın tüm Anadolu’ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olması önümüzdeki en ciddi sorun.
İstanbul, ülke sanayimizin ve dolayısıyla ticaretimizin merkezi. Nüfusu, iş gücü ve tecrübesiyle dünyadaki birçok devletten daha büyük. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Ancak, Türkiye’nin gelişmiş 10 büyük ekonomi arasında yer alması, kalkınmanın Anadolu şehirlerine yayılmasıyla mümkün olacak. İSO olarak bu gerçekten hareketle ülkemizin bir bütün halinde sanayileşerek kalkınmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.
“Güçlü birliktelikler yapmak zorundayız”
Kalkınmanın ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak gelişmesi halinde sağlanabileceği uyarısında bulunan Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu amaçla, bilgi birikimimizi ve tecrübemizi İstanbul dışındaki iş insanlarıyla paylaşmak üzere illerimizi ziyaret ediyoruz. Geçmiş yıllarda Sivas’ı da ziyaret etmiştik. Acımasız küresel rekabet koşullarında güçlü birliktelikler yaratmak zorundayız. Her şeyi devletten beklemek haksızlık, hepimize büyük görevler düşüyor. Şehirlerin gelişmesinde üniversite-sanayi iş birliği önemli bir şans olarak kullanılabilir.
“Ülke olarak bunu hak etmiyoruz”
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kartalkaya otel yangınında 76 kişinin yaşamını yitirmesi konusuna değindi. Bahçıvan, “Dünyada örnek alınması gereken büyük bir acı yaşadık. Her acıda bunun son olmasını diliyoruz ama son olmuyor. Bu ülkenin insanları olarak kendi otokontrolümüzü de yapmıyoruz, diğer kontroller de yapılmıyor.
Ülke olarak biz bunu hak etmiyoruz. Yine de bunun son olmasını diliyoruz” dedi. Otel yangının iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Bahçıvan “İnsan sağlığını korumak, onlar için güvenli bir yaşama ve çalışma alanı ve ortamı oluşturmak en büyük sorumluluktur. Bu alanda eğitimden saha çalışmalarına kadar yürüttüğümüz çok sayıda proje var” değerlendirmesi yaptı.