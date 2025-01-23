İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Kalkınma Anadolu’ya yayılırsa ilk 10'a gireriz

Nurdoğan A. ERGÜN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantısı, “Döngüsel Eko­nomi, Sürdürülebilir Yeşil Kal­kınma, Deprem Güvenlikli Sa­nayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş birliği Olanaklarını Değerlen­dirmek” ana gündemi ile Oda­kule’de gerçekleştirildi. İSO Yö­netim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile Sivas TSO Meclis Üyeleri de katıldı.

Karşılıklı iş birliği imkanlarının ele alındığı toplantıda, İSO’nun mesleki eğitim-sanayi iş birliği ve İSO Akademi modelinin tüm şehirlere örnek olması amacıyla geçen aylarda Şırnak, Yalova ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odaları ile de imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü Sivas TSO ile de imzalandı.

"Tüketerek değil üreterek gelişiriz"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’da sanayinin dayanık­lılığının ortaya çıkarılması ge­rektiğini söyledi. Bahçıvan, “Ye­ri gelmişken, Türkiye sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40’nı gerçekleştiren İstanbul’daki sa­nayi tesislerinin depreme da­yanıklılık durumunu ortaya çı­karacak bir çalışma yapılması­nın ve kentsel dönüşüme benzer bir ‘sanayi dönüşümü’ projesi­nin süratle hayata geçirilmesi­nin artık çok kritik ve elzem hale geldiğini bir kez daha vurgula­mak istiyorum. Ayrıca, teknolo­jik ilerlemeler sonucu oluşan ye­ni güçlendirme teknikleri de akademik bir altyapı ile destek­lenerek güçlendirme mevzuatı­mıza girmelidir” dedi.

Türkiye’nin, artık gençlerin tüketmekten değil, üretmek­ten ve girişimci olmaktan iti­bar alan bir toplum haline gel­mesi gerektiğini belirten Bah­çıvan, rekabetin giderek arttığı bir dünyada; odağında üretimin olduğu bir girişimcilik bilin­ci ve ruhunun Türkiye’de geliş­tirilmesinin, özellikle kadın gi­rişimcilerin önünün daha fazla açılmasının çok önemli olduğu­nu söyledi. Bahçıvan, “Kalkın­manın tüm Anadolu’ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olması önümüzdeki en ciddi sorun.

İs­tanbul, ülke sanayimizin ve do­layısıyla ticaretimizin merkezi. Nüfusu, iş gücü ve tecrübesiyle dünyadaki birçok devletten daha büyük. Türkiye’nin dünyaya açı­lan kapısı. Ancak, Türkiye’nin gelişmiş 10 büyük ekonomi ara­sında yer alması, kalkınmanın Anadolu şehirlerine yayılmasıy­la mümkün olacak. İSO olarak bu gerçekten hareketle ülkemizin bir bütün halinde sanayileşerek kalkınmasını arzu ediyoruz” di­ye konuştu.

“Güçlü birliktelikler yapmak zorundayız”

Kalkınmanın ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebi­lirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyum­lu olarak gelişmesi halinde sağ­lanabileceği uyarısında bulunan Bahçıvan sözlerini şöyle sürdür­dü: “Bu amaçla, bilgi birikimimi­zi ve tecrübemizi İstanbul dışın­daki iş insanlarıyla paylaşmak üzere illerimizi ziyaret ediyoruz. Geçmiş yıllarda Sivas’ı da ziyaret etmiştik. Acımasız küresel reka­bet koşullarında güçlü birlikte­likler yaratmak zorundayız. Her şeyi devletten beklemek haksız­lık, hepimize büyük görevler dü­şüyor. Şehirlerin gelişmesinde üniversite-sanayi iş birliği önem­li bir şans olarak kullanılabilir.

“Ülke olarak bunu hak etmiyoruz”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kartalkaya otel yangınında 76 kişinin yaşamını yitirmesi konusuna değindi. Bahçıvan, “Dünyada örnek alınması gereken büyük bir acı yaşadık. Her acıda bunun son olmasını diliyoruz ama son olmuyor. Bu ülkenin insanları olarak kendi otokontrolümüzü de yapmıyoruz, diğer kontroller de yapılmıyor.

Ülke olarak biz bunu hak etmiyoruz. Yine de bunun son olmasını diliyoruz” dedi. Otel yangının iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Bahçıvan “İnsan sağlığını korumak, onlar için güvenli bir yaşama ve çalışma alanı ve ortamı oluşturmak en büyük sorumluluktur. Bu alanda eğitimden saha çalışmalarına kadar yürüttüğümüz çok sayıda proje var” değerlendirmesi yaptı.