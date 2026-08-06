İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye’nin sanayi finansman mimarisi yeniden kurulmalı

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İstanbul Sanayi Odası Yö­netim Kurulu Başkanı Er­dal Bahçıvan, son açıklanan İSO Türkiye İmalat PMI veri­lerinin, imalat sanayinde yaşa­nan zayıflamanın geçici bir dal­galanmanın ötesine geçtiğini ve finansman sorunlarının ar­tık üretim zincirinin tamamını etkileyen yapısal bir meseleye dönüştüğünü gösterdiğine dik­kat çekti.

Temmuz ayında 47,7 olarak gerçekleşen İSO Türkiye İmalat PMI verisinin, 50 eşik de­ğerinin altında kalmaya devam ettiğini hatırlatan Bahçıvan; fa­aliyet koşullarındaki bozulma­nın 28’inci aya ulaştığını, yeni siparişlerin zayıf seyrini koru­duğunu, üretim ve istihdamın gerilediğini vurguladı. Bahçıvan şu değerlendirmelerde bulundu: “PMI verisindeki sınırlı yükse­liş bizi yanıltmamalıdır. Üretim ve istihdam uzun zamandır dü­şüş trendi gösteriyor. Yeni sipa­rişlerdeki zayıflık devam ediyor. Bu tablo, sanayide yalnızca talep sorunu yaşanmadığını; finans­man, işletme sermayesi ve liki­dite zincirinde de ciddi bir bo­zulma bulunduğunu açıkça gös­termektedir.”

“Finansman yükü ortadan kalkmıyor”

Türkiye’deki sanayiciler açı­sından finansman sıkışıklığının artık yalnızca bankadan kredi bulabilme meselesi olarak de­ğerlendirilemeyeceğini belirten Bahçıvan, sözlerini şöyle sür­dürdü:

“Kredi mekanizması yeterin­ce çalışmadığında finansman ihtiyacı ortadan kalkmıyor; yal­nızca adres değiştiriyor. Büyük alıcıların vadeleri uzuyor, vade farkları üzerinde baskı oluşu­yor ve finansman maliyeti teda­rik zinciri boyunca aşağıya doğ­ru aktarılıyor. Sonuçta en ağır yükü, pazarlık gücü daha sınırlı olan KOBİ üreticilerimiz ve te­darikçilerimiz taşıyor.

Bugün birçok KOBİ’miz yalnızca üre­tim yapmakla kalmıyor; müşte­risinin finansman ihtiyacını da fiilen üstleniyor. Alacağını geç tahsil ediyor, işletme sermayesi ihtiyacı büyüyor, fakat aynı anda banka kredisine erişimi zorlaşı­yor. Sanayicinin görevi müşte­risini finanse etmek değil; üret­mek, yatırım yapmak, istihdam sağlamak ve ihracat yapmaktır.”

“Mesele üretim ayağını güçlendirmek”

Enflasyonun kalıcı olarak dü­şürülmesi, cari açığın kontrol altında tutulması ve makroeko­nomik istikrarın sağlanması­na yönelik hedefleri son derece önemli bulduklarını ifade eden Bahçıvan, geniş ve kontrolsüz bir kredi büyümesi talep etme­diklerinin altını çizdi:

“Mesele mevcut istikrar prog­ramından vazgeçmek değildir. Mesele, programın üretim ve ya­tırım ayağını kalıcı finansman araçlarıyla tamamlamaktır. Üre­time, ihracata, teknolojiye ve ve­rimliliğe yönelen finansmanın; seçici, izlenebilir ve ölçülebilir mekanizmalarla ayrı bir kanala kavuşturulması gerekiyor.”

Bahçıvan, dönemsel kredi paketleri, yapılandırmalar ve kampanyaların sanayici açısın­dan değerli olduğunu; ancak bu adımların yapısal sorunu tek başına çözemeyeceğini belirtti: “Geçici destek paketleri sanayi­cimize nefes aldırır. Ancak kalı­cı çözüm, nefes alınacak finans­man sistemini yeniden kurmak­tır. Banka kredisine aşırı bağımlı mevcut yapı daha dengeli, çeşitli ve dayanıklı bir modele dönüştü­rülmelidir.”

“Finansman zinciri kırılırsa üretim zinciri durur”

Türk sanayisinin ekonominin lokomotifi olma özelliğini, üret­me ve toparlanma kapasitesinin hala güçlü olduğunu ifade eden Bahçıvan, “Sanayicimizin üret­me iradesinde bir eksiklik yok­tur. İhtiyaç duyduğu şey, bu ira­deyi destekleyen doğru finans­man iklimidir” dedi.

Bahçıvan açıklamasını şu söz­lerle tamamladı: “İstanbul Sa­nayi Odası olarak sorunu yalnız­ca tarif etmiyor, kalıcı çözümün çerçevesini de ortaya koyuyoruz. Kamu otoritelerimiz, finans ku­ruluşlarımız ve sermaye piyasası kurumlarımızla birlikte üretim odaklı yeni bir finansman mima­risi kurmaya hazırız. Unutulma­malıdır ki; finansman zinciri kı­rılırsa üretim zinciri de durur. Üretim zincirinin durması ise yalnızca sanayicinin değil; istih­damın, ihracatın, şehirlerimizin ve Türkiye’nin geleceğinin me­selesidir. Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır.”

Bahçıvan’dan yeni model için öneri

İSO Başkanı Bahçıvan, yeni finansman modeli için önerilerde bulundu. Bahçıvan yeni modelin şu alanlar üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti:

-Tedarik zinciri ve ticari alacak finansmanı modellerinin yaygınlaştırılması,

-KOBİ’lere yönelik garanti ve risk paylaşım mekanizmalarının güçlendirilmesi,

-Kalkınma bankacılığı, proje finansmanı ve yatırım kredilerinin büyütülmesi,

-KOBİ’lerin tahvil, fon ve diğer sermaye piyasası araçlarına erişiminin kolaylaştırılması,

-Alternatif finansman araçlarının hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesi.