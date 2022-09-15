İSO eski başkanlarından Hüsamettin Kavi vefat etti

İş dünyasında başta İstanbul Sanayi Odası olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan, çok sayıda şirketin yönetiminde bulunan Hüsamettin Kavi, geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

1950 yılında İstanbul’da doğa Hüsamettin Kavi, İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. 1975 yılında askerliğini tamamladıktan sonra üç yıl inşaat sektöründe çalıştı. Zeki Kavi tarafından kurulan Kavi Kablo şirketinde uzun yıllar çalıştı. Şirkette 1989 yılında 39 yaşında getirildiği genel müdürlük görevini 2002 yılına kadar sürdürdü.

1987 yılında girdiği İSO meclisinde 1991- 1993 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Hüsamettin Kavi, 1993’ten 2001 yılına kadar 4 dönem İstanbul Sanayi Odası başkanlığını yürüttü. Kavi, 1990‘da Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin de kurucuları arasında yer aldı. Derneğin başkan yardımcılığı görevini üslendi. 1990-2004 yılları arasında DEİK’te Polonya ve Slovakya iş konseylerinde eş başkanlık yapan Kavi, 1990-94 arasında 4 yıl İKV yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

1995’te kurulan Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare komitesinde iki dönem eş başkanlığı üstlendi.

2001-2009 yılları arasında TÜBİTAK danışma kurulunda yer alan Kavi, 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu’nun başkanlığını da yürüttü.

2002 yılında Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi’nin şirketin yönetim kurulu başkanlığını üslendi. Bemka, inşaat, tekstil, eğitim alanlarına da yatırımlar yaptı. Kavi, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.