İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz: Küresel rekabete daha çok çalışacağız

Hamide HANGÜL

Ardından 3 Kasım’da Yönetim Kurulu ve Başkanlık seçimi yapılacak. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı­na adaylığını açıkladı. Kararın, bir toplantı odasında, masa başın­da verilmediğini, fabrika sahala­rında, üretim hatlarının başında, ihracat pazarlarını kaybetmemek için mücadele eden sanayicile­rin yanında olgunlaştığına işaret eden Yılmaz, “Zamanın ruhunu, dünyanın gidişatını dikkate ala­rak; iş birliği ve diyaloğa her za­man önem vereceğiz. Gönüller arasında köprüler kurmak temel felsefemiz olacaktır.

İSO’nun bütün gücünü üretimin daha da güçlenmesi için harekete geçi­receğiz. Çünkü bizim için hedef yalnızca bugünün fabrikalarını ayakta tutmak değil, yarının güç­lü Türkiye’sini bugünün sanayi­siyle inşa etmektir. Küresel reka­bet ve ihracat en fazla üzerinde çalışacağımız konuların başın­da olacak. Yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki payımı­zı artırma konusunda üyelerimi­ze daha fazla destek sağlayacağız” diye konuştu.

TOBB’la kopukluk giderilmeli

“Türkiye’ye katkı sağlamak için varız” diyen Yılmaz, daha cesur olmak gerektiğini, bilgi bi­rikimini insanlara, ülkeye aktar­mak istediğinin altını çizerek, “Tüm arkadaşlarım istekli ve ül­keye gerçekten hizmet etmek is­teyen kim varsa onlarla yolumu­za başlayacağız ve devam edece­ğiz” dedi. Soruları da yanıtlayan Yılmaz, “Bu dönemde, Odalar ve Borsalar Birliği’yle (TOBB) olan kopukluğumuzun da giderilme­sini gerektiriyor. Biz, 2013’ten beri orada değiliz. Sadece Erdal (Bahçıvan) Bey, Sanayi Komis­yonu Başkanlığını yapıyor. Ha­yır, biz yönetim kurulunda olma­lıyız. TOBB’un yönetim kurulun­da söz sahibi, ülkede TOBB’un nasıl hareket etmesi gerektiğine de artık karar vericilerden olma­mız gerekiyor” dedi.

Her yıl değişmesi orta vadeden çıkartıyor

Orta vadeli programa (OVP) yönelik bir soru üzerine Yılmaz, bunun bir temenni programı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Orta vadeli programda benim başından beri farklı baktığım bir şey, her yıl değişen bir program olması. Bu o zaman orta vadeden çıkıyor. Eskiden anket yapardık enflasyon, kur ne olacak diye. Her ay işaretlerdik ve yıl sonu geldiğinde de tuttururduk. Şimdi OVP’yi de her sene yaparsanız bu şekilde yakalamaya çalışırsınız, olmaz. Program hedefleri olur. Çok küçük revizelerde gider.” Cesur bir başkan mı göreceğiz? sorusuna ise Yılmaz, “Kimseyle kavga etme niyetimiz yok” dedi.