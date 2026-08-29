İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz: Küresel rekabete daha çok çalışacağız
Türkiye’nin köklü sanayi odası İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) seçim maratonu başlıyor. Sanayiciler, bu yıl 26 Ekim’de meslek komitesi ve meclis için sandık başına gidecek.
Hamide HANGÜL
Ardından 3 Kasım’da Yönetim Kurulu ve Başkanlık seçimi yapılacak. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıkladı. Kararın, bir toplantı odasında, masa başında verilmediğini, fabrika sahalarında, üretim hatlarının başında, ihracat pazarlarını kaybetmemek için mücadele eden sanayicilerin yanında olgunlaştığına işaret eden Yılmaz, “Zamanın ruhunu, dünyanın gidişatını dikkate alarak; iş birliği ve diyaloğa her zaman önem vereceğiz. Gönüller arasında köprüler kurmak temel felsefemiz olacaktır.
İSO’nun bütün gücünü üretimin daha da güçlenmesi için harekete geçireceğiz. Çünkü bizim için hedef yalnızca bugünün fabrikalarını ayakta tutmak değil, yarının güçlü Türkiye’sini bugünün sanayisiyle inşa etmektir. Küresel rekabet ve ihracat en fazla üzerinde çalışacağımız konuların başında olacak. Yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki payımızı artırma konusunda üyelerimize daha fazla destek sağlayacağız” diye konuştu.
TOBB’la kopukluk giderilmeli
“Türkiye’ye katkı sağlamak için varız” diyen Yılmaz, daha cesur olmak gerektiğini, bilgi birikimini insanlara, ülkeye aktarmak istediğinin altını çizerek, “Tüm arkadaşlarım istekli ve ülkeye gerçekten hizmet etmek isteyen kim varsa onlarla yolumuza başlayacağız ve devam edeceğiz” dedi. Soruları da yanıtlayan Yılmaz, “Bu dönemde, Odalar ve Borsalar Birliği’yle (TOBB) olan kopukluğumuzun da giderilmesini gerektiriyor. Biz, 2013’ten beri orada değiliz. Sadece Erdal (Bahçıvan) Bey, Sanayi Komisyonu Başkanlığını yapıyor. Hayır, biz yönetim kurulunda olmalıyız. TOBB’un yönetim kurulunda söz sahibi, ülkede TOBB’un nasıl hareket etmesi gerektiğine de artık karar vericilerden olmamız gerekiyor” dedi.
Her yıl değişmesi orta vadeden çıkartıyor
Orta vadeli programa (OVP) yönelik bir soru üzerine Yılmaz, bunun bir temenni programı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Orta vadeli programda benim başından beri farklı baktığım bir şey, her yıl değişen bir program olması. Bu o zaman orta vadeden çıkıyor. Eskiden anket yapardık enflasyon, kur ne olacak diye. Her ay işaretlerdik ve yıl sonu geldiğinde de tuttururduk. Şimdi OVP’yi de her sene yaparsanız bu şekilde yakalamaya çalışırsınız, olmaz. Program hedefleri olur. Çok küçük revizelerde gider.” Cesur bir başkan mı göreceğiz? sorusuna ise Yılmaz, “Kimseyle kavga etme niyetimiz yok” dedi.