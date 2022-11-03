İSO'da meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimleri yapıldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2022-2026 dönemi için meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimleri yapıldı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO'da 3 bin 500'e yakın seçmenin 55 meslek komitesi temsilcisi için sandık başına gittiği seçimlerde, 315 meslek komitesi üyesi seçildi.

Seçimlerle yeni dönemdeki İSO meclis üyeleri de belirlendi. Buna göre, daha önce 120 olan İSO meclis üyesi sayısı 130'a çıktı.

İSO'nun Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Başkanı, 8 Kasım'da Odakule'de yapılacak seçimle belirlenecek.