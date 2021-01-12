İstanbul Enerji ve Aydın Üniversitesi'nden enerji teknolojilerinde iş birliği

HAKAN KILIÇ / İSTANBUL

Kurumsal misyonu gereği üniversite ve özel sektörü buluşturan işbirliklerine oldukça önem veren İstanbul Enerji, İstanbul Aydın Üniversitesi ile enerji teknolojileri konusunda bir işbirliğine adım attı.

İş birliği ile enerji teknolojileri alanında "Ar-Ge projeleri", "akademik araştırmalar", "proje çalışmaları", "doktora ve lisans programlarında saha araştırmaları", "staj destekleri" ve "enerji mühendisliği" alanında saha çalışmalarının yanı sıra her türlü faydalı model ve patent girişiminin birlikte yürütülmesi amaçlanıyor.

İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli tarafından 11 Ocak 2021 tarihinde imzalanan protokol ile üniversite - sektör iş birliğinde yeni projeler üretilecek.

"Öğrenci ve akademisyenletimize Ar-Ge imkanı sunuyoruz"

Yapılan iş birliği ile ilgili açıklama yapan İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, bilim alanıyla iş birliği sağlamanın, Ar-Ge ve mühendislik gelişimleri açısından en önemli misyonları olduğunu söyledi.

Şirket olarak güneş, rüzgar, biyokütle enerji santralleri kurulumu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda anahtar teslim projeler ürettiklerini ve bu alanda geniş bir bilgi birikimine sahip olduklarını belirten Yalçın, "Üniversitenin bilim alanından istifade edebilmemiz kadar, bu işbirliği ile İstanbul Enerji olarak üniversitenin akademisyen ve lisansüstü öğrencilerine enerji teknolojileri konusundaki saha araştırmaları, proje çalışmaları gibi bilimsel her türlü desteği sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda Silivri Seymen Enerji Üretim Tesis’imizde akademisyen araştırmaları ve öğrencilerimiz için kütüphane, Ar-Ge Birimi ve anfi kuruyoruz." diye konuştu.

Şirket olarak gelişim yolcuklarında mühendisliği ve Ar-Ge’yi merkeze aldıklarını söyleyen Yalçın, "Bu anlamda İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenleri ve TÜBİTAK başta olmak üzere bilimsel alanda birçok kurum ile Ar-Ge Çalışmalarında proje ortaklığı yapma konusunda istekliyiz. Bu işbirliği çalışmamız için, Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve Lisansüstü Program Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca hocamıza destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.