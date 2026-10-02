İstanbul otellerinde doluluk arttı, gelir baskısı sürüyor

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Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) aylık bilgilendirme toplantısında İstanbul turizmine ilişkin veriler ve sektörün gündemindeki sorunlar değerlendirildi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, savaşlar, bölgesel gelişmeler ve uluslararası etkinlikler nedeniyle yılın ilk yedi ayında İstanbul’daki doluluk oranlarının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Ağustos itibarıyla ise dolulukların ilk kez geçen yılın aynı dönemini aştığını ifade eden Eresin, TÜROB verilerine göre ağustosta doluluk oranının yüzde 76,56 olduğunu söyledi.

Eresin, ocak-ağustos döneminde doluluk oranının yüzde 67,01’e ulaştığını, daha çok 5 yıldızlı otelleri kapsayan STR-COSTAR verilerinde ise bu oranın yüzde 65,12 olduğunu aktardı.

Oda fiyatı 97,5 euroya geriledi

Dolulukta ciddi bir sorun yaşanmadığını ancak gelir tarafında baskının arttığını belirten Eresin, İstanbul’da ağustos ayında ortalama otel fiyatının 103,82 euroya yükseldiğini söyledi. Ocak-ağustos döneminde ise geçen yıl 103,68 euro olan ortalama oda fiyatının bu yıl 97,5 euroya gerilediğini aktaran Eresin, STR-COSTAR verilerinde bu rakamın 139,85 euro olduğunu kaydetti.

Eresin, sabit seyreden döviz kurları, enflasyon ve işletme maliyetlerindeki artışın sektörün kârlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, “Dolulukla ilgili sıkıntımız yok ama gelirle ilgili problemimiz var” dedi.

Maliyetlerle gelir arasındaki makasın otel işletmelerinin rekabet gücünü de etkilediğini ifade eden Eresin, önümüzdeki dönemde yalnızca doluluk oranlarına değil, sektörün gelir ve kârlılığını artıracak politikalara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Avdagiç: İstanbul uluslararası kıyaslamada düşük kalıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de turizmin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, sektörün çok sayıda alt sektörü ve istihdamı etkilediğini söyledi.

İstanbul’da otel fiyatlarının uluslararası karşılaştırmalarda düşük kaldığını belirten Avdagiç, “Ülkemizin turizm gelirini artırmak için bu fiyatların yukarı doğru çekilmesi konusunda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Avdagiç, İstanbul’daki 5 yıldızlı otel fiyatlarının Avrupa’daki bazı destinasyonlardaki 3 yıldızlı otel fiyatlarıyla karşılaştırıldığında düşük kaldığını ifade etti.

Otel fiyatlarında son yıllarda yaşanan gerilemenin sektör açısından yönetilmesinin kolay olmadığını belirten Avdagiç, döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti. İTO olarak kongre ve fuar turizmine yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi’nde 20 bin metrekarelik yeni sergileme alanı inşa ettiklerini, projenin bodrum, teknik alan ve otoparklarla birlikte toplam 110 bin metrekarelik bir yapıya ulaşacağını söyledi. Yapının 11 bin 500 kişiye kadar uluslararası kongre, büyük etkinlik ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini belirten Avdagiç, projenin 2028 sonu veya 2029’un ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.