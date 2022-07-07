İstanbullu mobilyacılar İTO seçimleri için güç birliğine gitti

Leyla İLHAN

9 Kasım’da yapılması beklenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri İstanbullu mobilyacıları harekete geçirdi. İstanbul merkezli büyük-küçük mobilyacılar odada daha fazla yer bularak İstanbul’un gücünü artırmak için bu yıl seçim öncesi işbirliğine gitti. Bu amaçla MODOKO, MASKO’nun yanısıra benzer yapılar bir araya geldi. Hedef; İTO’da 71’inci grupta 9 üye ile temsil edilen mobilya grubu üyelerinin tamamını İstanbul merkezli firmalardan seçmek.

“Sorunlarımızı daha güçlü biçimde anlatacağız”

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, seçim öncesi başlayan çalışmayı anlattı. İTO’da İstanbul merkezli mobilyacıların etkisini artmak istediklerini belirten Çalışkan, “MODOKO, MASKO ve Eyüp Mobilyacılar Çarşısı gibi bize benzeyen yapılarla işbirliği yapıyoruz. Çünkü sektör adına 20 yıldır aynı koltukta oturanlar yerine kan değişimi lazım. Ayrıca İstanbul merkezli olmayıp oda da yer alanlar var. Bunların sayısı da yarı yarıya. Biz ise İstanbul’da bu firmalar yerine İstanbul merkezli olup, yine kentte tabana yayılan, marangozları ve mobilyacıları temsil eden bizim gibi yapıların gelmesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İstanbul’un temsil gücü artacak”

“Çünkü 71’inci grupta 9 kişiyle temsil eden mobilyacılara grubuna sektör adına çalışan İstanbul’daki başarılı yöneticilerini buraya seçilmesini sağlamaya çalışacağız. Bu sebeple bir araya gelmeye karar verdik” diyen Çalışkan, “Biz bu üyelerin tamamını İstanbul merkezli firmalardan seçmeyi amaçlıyoruz. Benim sırf Ankara’da mağazam var diye Ankara merkezli bir odaya girmem ne kadar doğru değilse onların da bu çalışması doğru değil. Çünkü ben onların sorunlarını onlar kadar bilemem” dedi. Daha kuvvetli temsil gücüyle ihracatlarını artırmayı amaçladıklarını aktaran Koray Çalışkan, “Böylece burada sorunlarımızı daha güçlü bir şekilde anlatma ve çözme imkanı bulacağız. İstanbullu mobilyacının kuvvetini artıracağız” diye konuştu.

Avdagiç’e destek verecekler

İstanbul Ticaret Odası 6 bin 500 mobilyacının oy kullanma hakkı olduğunu kaydeden Koray Çalışkan, “Komitede yer alan 9 kişiden 4’ü meclise giriyor. Biz şu anda mevcut İTO Başkanı Şekib Avdagiç’i başarılı bulduğumuz için desteklemeye devam edeceğiz” bilgisini paylaştı.