İTHİB: Çarkların tekrardan dönmesi gerekiyor! İş gücü geri dönmeli

Kahramanmaraş'ta iş insanlarıyla bir araya gelerek depremlerin etkisini gidermek için yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunan Öksüz, Kahramanmaraş'ın önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu, felaketten sanayi esnafının çok olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kentin sanayisinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Öksüz, "İnsanlar depremden sonra göç etti, şehrin nüfusu önemli düzeyde azaldı. Bu insanları tekrar şehrimize çekebilmek için sanayinin tekrar üretime başlaması, çarkların tekrardan dönmesi önemli." dedi.

Teşvik devlet tarafından ele alınmalı

Yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik devletin gerekli adımları atacağını dile getiren Öksüz, şöyle devam etti:

"Teşvikler açıklandı, hasar gören 11 ili cazibe merkezi kapsamına aldılar ancak bu yeni yatırımlar için geçerli. Öncelikle tesislerimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Mevcut tesislerin de bu kapsama alınması son derece önemli. Bunun ilçe bazlı yapılması, devletimiz açısından daha doğru olur. Ağır hasar gören ilçelere uygulanmasıyla teşvikleri doğru yere harcamış oluruz. Sadece işveren için değil, çalışan için de teşvik etmek, çalışanın da daha fazla kazanacağı model oluşturmak gerekiyor. Bu yüzden asgari ücret üzerindeki kesintilerin çalışana yapılmaması, eline net olarak geçmesi önemlidir. Çoğunun evi yıkılmış, hasarlı veya başka bir şehre gitmiş. Bu insanları tekrar şehrimize çekmek için en azından 2-3 yıllığına böyle bir teşviğin devletimiz tarafından ele alınması gerekiyor."

Daha fazla ücret

Çalışanların yaklaşık yüzde 20'sinin şehirde kaldığı, gerisinin kent dışına çıktığı bilgisini aldıklarını aktaran Öksüz, "Söz konusu göç, bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Başka şehirlerde kalıcı işe girenler de var ve bu çok tehlikeli. Bölgenin demografik yapısını bozmamamız lazım. Bölgenin yerel insanlarını tekrar şehrimize kazandırmak için yapılması gereken her şeyi şehrimize kazandırmamız gerekiyor. Çadır kentler, konteynerler geçici barınma için elbette önemli ama kalıcı konutların devreye girip insanların daha fazla ücret alacağı bir model ile tekrar onları şehrimize kazandırmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Barınma ihtiyacına çözüm

Boşalan işletmelere başka yerlerden iş gücü takviyesi gerekeceğini belirten Öksüz, "İş dünyası devletin yükünü azaltmak için yoğun çaba gösteriyor. Birçok sanayicimiz ve bizler de bunu yapıyoruz. Prefabrik ev veya konteyner yaparak, barınma ihtiyacını sanayiciler olarak hızlı şekilde karşılamak istiyoruz. Buna devam etmek gerekiyor." diye konuştu.