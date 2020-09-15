İTO’dan “Afrika Masumiyet” kitabı

15 Eylül 2020

İstanbul Ticaret Odası (İTO), fotoğraf sanatçısı Coşkun Aydın’ın vizöründen Nijer ve Afrika’nın güneş yüzlü insanlarının fotoğraflarından oluşan “Afrika Masumiyet” isimli albüm kitabı kültür hayatına kazandırdı.

Türkçe, İngilizce ve Fransızca kaleme alınan kitap, okuyucularını 250’den fazla fotoğraf eşliğinde Afrika'nın keşfine çıkarıyor.

Temiz su Afrika’nın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ederken, insanların gözündeki umut ve dayanışma ile değişen yaşam koşulları kitaptaki hemen her karede objektife yansıyor.

Kitap, 15 yıldır Afrika’da temiz su kuyuları açan, ilaç ve gıda götüren, bünyesinde görev yapan doktorlarla hasta insanları tedavi eden Gönüllüler Derneği’nin katkılarıyla hazırlandı. 40 kez Afrika’ya giden dernek, bu seyahatler esnasında gördükleri hayatları fotoğrafladı. Kitapta yer alan fotoğraflar, Afrika’ya umut olan Türk doktorlarının düşünceleri ile birlikte sunuluyor.

“Afrika Masumiyet” kitabında yardımlar geldikten sonra insanların değişen yaşam koşullarının fotoğrafları yer alıyor. Kitapta yer alan 250’den fazla fotoğrafın tamamı Nijer’de çekildi.

“Tarihi kaçırmak isteyenlere ihtar”

İTO Kandilli Cemile Sultan Korusu’nda yapılan toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “‘Afrika Masumiyet’ kitabının sayfalarını çevirince bir kez daha Afrika’nın bizim hayatımızın çok önemli bir parçası olduğunu göreceksiniz. Yüreğiniz Afrika kadar genişleyecek ve Afrika ile birlikte çarpmaya başlayacak. Bu kitapta büyük bir yüreği hissedeceksiniz. Ve hatta Afrika’ya ruhen ve bedenen süzüleceksiniz. Afrikalının bir güneş gibi sıcacık yüreğinden kendinize bir yol bulacaksınız. Yine bu kitaba bakınca, Afrika’yı sömürmek için hesap üstüne hesap yapanlara, buradan elde ettikleriyle gayri safi milli hasılalarını artırmak isteyenlere şunu sormak istiyorum: Sizin Gayrisafi Mutluluk Hasılanız kaç? Sizin Gayrisafi Masumiyet Hasılanız kaç?” dedi.

"Afrika artık dimdik ayaktadır”

“Afrika’ya yüreğimize koyma zamanı geldi” diyen Kuralay, “Çok değil yarım asırdan biraz fazla bir zaman önce Fransız, İngiliz, Portekiz, Belçika, İtalyan ve Alman Afrikası diye kavramlar vardı. Günümüzde artık herkes bir ağızdan ‘Afrika Afrikalılarındır’ diyebiliyor. Derin bir sessizliğe mahkûm edilen Afrika artık dimdik ayaktadır” ifadesini kullandı.

Bu değişimde Türkiye’nin katkısının büyük olduğunu vurgulayan İsrafil Kuralay, şunları söyledi: “Türkiye her fırsatta, her şartta ve başta BM olmak üzere her yerde Afrika’nın gür sesi olmuştur. Afrika halkının en müreffeh toplumlardan biri olmasını istiyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Afrika’nın başarısı, insanlığın başarısı olacaktır’ diyor ve Afrika ülkeleriyle olan dostane ve kardeşçe ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını arıyor. Son dönemde, bu kıtada gördüğümüz canlanma hepimiz için bir umut kaynağıdır. Afrika’nın artık savaşlar, hastalıklar ve felaketler kıtası olarak değil de ekonomik potansiyeliyle insanlık tarihinin en parlak devirlerinin yaşandığı bir huzur kıtası olarak anılmalıdır. Afrikalı artık geleceğe daha güvenle bakmalıdır. Barış, demokrasi, kalkınma ve refah çabalarına en büyük desteği bizden, Türkiye’den görecektir. İlişkilerimizin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha hızlı bir şekilde ileriye götürülmesi gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası olarak bu hedeflerle hareket ediyoruz.”

“Afrika’da 6 bine yakın ameliyat gerçekleştirildi”

Gönüllüler Derneği Başkanı İbrahim Ceylan ise “Afrika Masumiyet” kitabı için kamu kuruluşları, tüm dernekler, sağlıkçılar ve lojistik ekipleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ceylan, “Bu eser, masumiyetini ve yüzündeki tebessümü, çaresizliğine ve yaşam şartlarına değişmeyen Afrika insanının onurlu duruşunu yansıtmak açısından çok değerli bir çalışmadır” dedi.

İbrahim Ceylan, şunları söyledi: “TİKA, Sağlık Bakanlığı ve THY yöneticilerine desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. 40’a yakın organizasyon ile Afrika’da bulunduk. Bu seferlerimizin 26’sında da sağlık hizmeti ile doğru dürüst tanışmamış bölgelerde, neredeyse umudu dahi olmayan geniş bir topluluğun sağlık sorunlarına karşılıksız çare olmaya çalıştık. Halen de çalışıyoruz. Bugüne kadar 150 binin üzerinde hasta muayenesi, 6 bine yakın cerrahi ameliyat, 10 bine yakın katarakt ameliyatı, 25 bine yakın diş çekimi, 15 bin civarında ultrason çekimi, 13 bin KBB aspirasyonu, 40 bine yakın sünnet operasyonu gerçekleştirildi. Gönüllüler, artık Afrika’da yolu gözlenenlerdir.”

“Afrikanın zengin ruhunu yansıtmaya çalıştım”

Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aydın da fotoğrafları çekerken bir Afrikalı dostunun söylediği “Bizim, ihtiyaç sahibi, yardım bekleyen, üzüntülü, ağlayan, yokluk içinde gösteren fotoğraflarımızı çekme. Kötü görüntülerle bizi yanlış yansıtma” ifadesinin hep kulağına küpe olduğunu dile getirdi. Aydın, “Afrika’da vizöre yansıyan tüm karelerde yoksulluğu görmemek neredeyse imkansızdır. Buna rağmen onların gülen, sevinen, seven, zengin ruhunu yansıtmaya çalıştım hep. Afrika gerçeğinin içinde yaşamak ve bir fotoğrafçı gözüyle bunları belgelemek benim için büyük bir tecrübe oldu. İçinden insanlık geçen hikayeleri çektiğim fotoğraflarla Türkiye’deki insanımıza Afrika’yı anlatmaya çalıştım” diye konuştu.

Proje yönetmenliğini Hasan Mustafa Arslan’ın yaptığı kitapta, Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü ve İTO eski Başkanı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş’ın yazıları da bulunuyor.

Kitaba, İstanbul Ticaret Odası’nın Eminönü’deki Kitap İstanbul isimli kitabevinden ulaşılabilecek.