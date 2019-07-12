İTO'dan 'Finansal Restorasyon Planı' önerisi

12 Temmuz 2019

TO'nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında, şirketlerin borç yapılandırması olarak ifade eden "Yeni İstanbul Yaklaşımı" ele alındı. Toplantıda, "Yeni İstanbul Yaklaşımı"nın daha geniş bir kapsamla "Finansal Restorasyon Planı" şeklinde ele alınması tavsiye edildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hükümetin borçlu şirketlerin finansal yapılandırmasına ilişkin bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğunu anımsatarak, söz konusu kanun teklifinin borçlu şirketlerin finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve çizdiğini anlattı.

Avdagiç, bu teklifle ekonominin kilit sorunlarından birine el atıldığını vurgulayarak, "Çünkü bütün gelişmiş ekonomiler gibi Türkiye ekonomisinin de temel taşı şirketlerdir. Çünkü Türkiye’nin şirketleri, Türkiye’nin kapasitesidir. Türkiye’nin şirketleri, Türkiye’nin istihdamıdır. Türkiye’nin şirketleri, Türkiye’nin daha çok üretmesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin şirketleri, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğidir." diye konuştu.

Türkiye’nin kapasitesini, istihdamını, üretimini ve geleceğini korumak için atılan bu adımları takdirle karşıladıklarını dile getiren Avdagiç, şirketlere, son dönemde hızla değişen ekonomik ve jeopolitik koşullar nedeniyle bozulan bilançolarını düzeltmeleri için fırsat verilmesinin, Türkiye’nin istihdam, üretim ve hizmet kapasitesini korumak için önemli olduğunun altını çizdi.

"Borç ötelemenin ötesine geçen bir yapılandırma gerçekleştirilecek"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bankacılık sektöründe takipteki alacakların büyüklüğünün 115 milyar lira olduğunu belirterek, böyle bir süreçte konuya kanun düzeyinde el atılmış olmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

İlk defa borç ötelemenin ötesine geçen bir yapılandırma gerçekleştirileceğini kaydeden Avdagiç, "Ekonominin aktörleri, üretimin içinde tutulacak. Reel sektör olarak 'Yeni İstanbul Yaklaşımı' diye anılan borç yapılandırılmasının hedefini, şirket kurtarma operasyonu şeklinde görmüyoruz. Bu yüzden biz bu yaklaşıma, 'Finansal Restorasyon Planı' diyoruz, böyle görüyoruz, böyle olması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Vergi ve SGK gibi kamu borçları da yeniden yapılandırma sürecine dahil edilebilir"

Şekib Avdagiç, "Finansal Restorasyon Planı" önerisine ilişkin, şunları kaydetti:

"Yeniden yapılandırmada, bankalar ile sanayi ve ticaret kesiminin ortak bir çalışma grubu oluşturmasını, bir öncelik listesi belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece şirketlerin yapısal nedenlerden mi yoksa genel ekonomik koşullardan dolayı mı güçlükler yaşadığı ortaya konulabilecektir. Bu sayede öncelik sıralamasında adil bir yaklaşım sergilenecektir. Yeniden yapılandırma sürecine kamunun da katkısı önemlidir. Bu kapsama alınan şirketlerin vergi ve SGK gibi kamu borçları da yeniden yapılandırma sürecine dahil edilebilir. Dolar ve avro bazında yüksek faizlerle gerçekleştirilen yapılandırmalar tekrarlanmamalı. Çünkü bunlar, kısa vadeli zaman kazanmanın ötesine geçemez."

TBMM’ye sunulan kanun teklifini iş dünyası olarak çok önemsediklerini ifade eden Avdagiç, geçmiş tecrübelerin ışığında güçlenmiş yeni bir İstanbul Yaklaşımı'nın, sıkıntıların aşılmasına büyük destek vereceğini ve ekonominin çarklarının hızlı ve arzu edilen seviyede dönmesine yardımcı olacağını belirtti.