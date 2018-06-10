İTO'nun yeni genel sekreteri Alayoğlu oldu

10 Haziran 2018

Doç. Dr. Alayoğlu, 1964'te Sakarya'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1990'da mezun olan Doç. Dr. Alayoğlu, 1994'te University of Glamorgan (İngiltere) Business School'da İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını tamamladı.

Alayoğlu, 2005'te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Bilim Dalı'ndan doktora derecesini aldı.

Alayoğlu, 2000-2009 arasında sırasıyla Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Müdürü (UTESAV), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreter Yardımcısı, Kalite Yönetim Müdürü ve Genel Sekreter olarak görev yaptı.

2009'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olarak akademik hayata atılan Nihat Alayoğlu, 2011'de Yardımcı Doçent oldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde ders veren Doç. Dr. Alayoğlu, 2012-2014 arasında ise üniversitenin Genel Sekreterliğini üstlendi. 2015'ten itibaren akademik hayatını İstanbul Medipol Üniversitesi'nde sürdüren Alayoğlu, 2015'te Doçent unvanını aldı.

İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu'nun, “Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma” isimli bir kitabı, çalışma alanları ile ilgili konularda yayınlanmış kitap bölümleri ile ulusal-uluslararası bilimsel bildiri ve makaleleri bulunuyor.