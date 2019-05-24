“İvme programı önemli bir destek olacak”

24 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) – DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, aralarında tekstil sektöründe kullanılan ürünlerin de bulunduğu hammadde ve aramalı ithalatının azaltılarak yerli üretimin teşvik edilmesi, makine imalatı ile tarım sektörlerinin desteklenmesi amacıyla üç kamu bankası tarafından 30 milyar TL finansman desteği verilecek olmasını olumlu bulduklarını söyledi. “Bu paket, ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ile ihracat potansiyeli yüksek sektörler için önemli bir destek olacak” diyen Çevikel, ekonomideki dengelenme ile küresel ticari ve finansman belirsizliklerinin de ortadan kalkacağını dile getirdi. Nilüfer Çevikel, “Daha önce açıklanmış olan tedbirlere ilaveten Hükümetimizden, maliyetleri aşağıya çekmek için teknoloji üretme konusunda da işbirliği ve önemli çalışmalar bekliyoruz” dedi.