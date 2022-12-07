iyzico, kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor

“Ödemeyi demokratikleştirmek ve herkes için ulaşılabilir kılmak” amacıyla internetten alışveriş deneyimini hem alıcılar hem de satıcılar için kolaylaştıran iyzico, kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştırarak onlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığı ve bugüne kadar yaklaşık 200 kadın girişimciye ulaşan “iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nın dördüncü dönemi için başvuruları açtı.

Dördüncü dönemde kabul edilecek kadın girişimcilere ilk üç dönemde olduğu gibi finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulmaya devam edilecek. iyzico, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa yeni kadın girişimcileri dahil ederek kadın girişimcilere kapsamlı desteğini sürdürecek.

10 milyon TL tutarında yeni satış yaptılar

#KadınGirişimcininYanındayız sloganıyla hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadın girişimciler ayrıca iyzico’nun e-ticaret dünyasında fırsatlar yaratan "iyzico ile Öde" ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunma şansını da yakalayacak. Kadın Girişimci Destek Programı kapsamında dördüncü başvuru dönemini başlatan iyzico, programa dahil olan kadın girişimcilerin yaratmış olduğu 10 milyon TL üzerinde işlemden sıfır komisyon alarak onların ekosisteme girişlerine destek oldu.

Orkun Saitoğlu: “Kadın girişimcilere yeni kaynaklar sağlamayı hedefliyoruz”

Girişimcilik ekosistemine özellikle kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini belirten iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, "Türkiye'de kadınların banka hesabı sahipliği oranı yüzde 54. Türkiye’de girişimci kadınlar yüzde 29’unun banka kredisine erişimde ve yüzde 38’inin erken aşama kamu desteklerine ulaşmada zorluk çekmekteler. Bütün bu tabloya karşın, kadınların iş gücüne katılımları ile birlikte gerek toplumsal hayat gerekse ekonomik hayatın refah düzeyinde artış olduğu bir gerçek. Bu kapsamda, kadın girişimcilere yeni kaynaklar sağlamak ve oluşturdukları faydaların iyiden iyiye büyümesine destek olmak için partnerlerimizle birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdik. İlk üç başvuru döneminde aldığımız pozitif geri dönüşlerin ardından dördüncü dönem için de oldukça heyecanlıyız. Her koşulda üretim yapmak için mücadele eden kadınlara destek vermek, kadın girişimcilerin gücünü iyiden iyiye artırmak için her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

iyzico ve iş ortaklarından, kadın girişimcilere özel avantajlar

Program çerçevesinde kadınlar ilk 6 ay 0 komisyon desteğine sahip olurken tanıtım desteği, dijital pazarlama ve online satış alanlarında ücretsiz eğitimler de alabilecek. iyzico iş ortakları Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef, Webtures ve Magnetiq’de program dahilindeki kadın girişimcilere özel eğitimler ve indirim imkanları tanıyacak.