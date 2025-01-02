İzmir AOSB'de yeni yılda yeni projeler başlıyor

Özlem SARSIN

İzmir Atatürk Organi­ze Sanayi Bölgesi Yöne­tim Kurulu Başkanı Cenk Karace, 2024 yılında başla­yan pek çok projenin 2025’te tamamlanacağını kaydetti.

Bölge sanayicisinin daha ka­liteli hizmet alabilmesi için 2025 yılında da projelere ara vermeden devam edecekleri­ni kaydeden Karace, bölgede önemli bir atık su arıtma te­sisi, bölge itfaiyesi, home of­fice ve iş yerlerinden oluşan karma proje, mükemmeliyet merkezi ve Ege Bölgesi Sana­yi Odası merkez bina projele­rine geçen yıl başladıklarını, 2025 yılında da tüm projele­rin tamamlanıp hayata geçi­rileceğini vurguladı.

Atık su arıtma projesi ile arıtılmış suyun tekrar arıtı­larak saf suya yakın bir su el­de edip bölge sanayicisinin kullanıma sunmak için 10 milyon euroluk mor şebeke sistemi ve arıtma tesisi ku­racaklarını belirten Karace, “OSB’miz fabrikalarımızın atık sularını arıtıp dereye bı­rakıyordu.

Yeni atık su proje­miz ile arıttığımız atık sula­rı dereye vermeyip yeniden arıtarak mor şebeke sistemi ile sanayicilerimize ulaştı­racağız. Projemizi 2025 yılı­nın son çeyreğinde bitmesini planlıyoruz. OSB’mizde 600 firmamız var ve tüm fabri­kalarımıza hat çekildi. Talep eden tüm sanayicimiz daha uygun fiyata bu suyu kullana­bilecek” dedi.

Boş parsellere 7 fabrika yapılıyor

Diğer bir önemli projeleri­nin de OSB bünyesinde bu­lunan parsellere mükemme­liyet merkezi ve yeni fabri­ka binaları inşa edeceklerini ifade eden Karace projeler hakkında şu bilgileri paylaş­tı, “OSB’miz bünyesinde bu­lunan boş parsellere 3’er bin metrekare büyüklüğünde 7 adet fabrika yapıyoruz. Bir tane de 3 bin metrekare bü­yüklüğünde mükemmeliyet merkezi yapıyoruz. Bu fabri­kaları ihtiyacı olan sanayici­lerimize kiralayacağız.

Bu­nun dışında bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından bi­ri olan itfaiye binamız bitti, ocak ayı sonunda İzmir Bü­yükşehir Belediyesi’ne tes­lim edip hizmete açacağız. Ege Bölgesi Sanayi Odası için bölgemiz sınırları için­de yapılan merkez bina pro­jesi bitmek üzere, İzmir’in en büyük ve mimarisi farklı bir meclis salonuna sahip olaca­ğız. Yeni deprem yönetmeli­ğine uygun bir yapı inşa edil­di. Üçüncü kreşimizin ihale­sini yapacağız. Kadınların iş hayatına katılabilmesi için bu proje çok önemli. Bura­da Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz.”

“Ekonomi toparlanıyor”

Hükümetin enflasyonu dü­şürebilmek için uyguladığı ekonomik program kapsa­mında ülkemizde her kesi­min acı ilacı içtiğini söyleyen Karace, yapılan fedakârlık­ların yavaş yavaş meyvesi­ni vermeye başladığını, eko­nominin gün be gün rayına oturmaya başladığını vurgu­ladı.

Karace sözlerine şöyle devam etti, “Dış ticaret açı­ğımız 45 milyar dolardan 9 milyar dolar seviyesine düş­tü. Borcumuzun gayri sa­fi milli hasılaya oranı şu an TL cinsinden yüzde 12 civa­rında. Bu çok düşük bir oran. TL yabancı para cinsinden de toplam yüzde 26 seviye­sinde. Yavaş yavaş faiz indi­rimleri de bekliyoruz. Faiz indirimleri 30’ları gördüğü zaman işler belli bir hızla gi­decek. 2025 yılı 6 aydan son­ra bu seviyelere ineceğimiz bekliyorum.

Merkez Banka­sı birçok hedefini tutturdu. 2025 ve 2026 hedeflerinin enflasyonda tutacağına ina­nıyorum. 2026 yılında yüz­de 14 enflasyonu gördüğü­müz zaman her şey yolunda olacak. Bankalarda likidite sorunu yok. Merkez Banka­sı rezervleri dolu. Ekonomi­nin 2025 yılı ortasında rayı­na gireceğini düşünüyorum” dedi.

İhracatçıların ise ihracat yaptığını ama kâr edemedi­ğini dile getiren Karace, “Ge­nel giderleri karşılayıp ayak­ta kalmaya çalışıyoruz. 2025 yılında ihracat büyüyecek­tir ama iç pazarın daha faz­la büyüyeceğini düşünüyo­rum. Özellikle faiz indirimleri ile para ekonomiye dönmeye başlar. Yeni yılda rahatlama olacaktır.

Bu acı reçete ile sü­rekli gidemeyiz. Sürdürülebi­lir ticari ilişkiler için fiyatla­rımızı kontrol altında tutma­mız gerekiyor. Zaten müthiş bir rekabet var. Çin, dehşet bir şekilde her yerde her sek­törde var. Müthiş bir Çin rüz­gârı esiyor. Sanayicimizin bu dalgayı görüp ona göre üreti­mine, kalitesine, teknolojisi­ne çeki düzen vermesi lazım. Yoksa bu dalganın altında ka­lırız” diye konuştu.

“Genişleme alanına ihtiyaç var”

Atatürk OSB sınırlarının yanında genişleme alanı olarak kullanılabilecek 1,5 milyon metrekarelik genişlemeye müsait bir alan olduğunu, bu alanı Bölge’ye kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Karace, “Bir süredir bu alanın bacasız sanayiye kazandırılması için çalışıyoruz.

Genişleme alanımız ile ilgili Sanayi Bakanlığı’na başvurduk, tüm kamu kurumlarına gittik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de son aşamaya geldik. Bacasız bir sanayi olacak burada. Çevreyi ve doğal yaşamı olumsuz etkileyecek hiçbir çalışma yapılmayacak.

Atatürk OSB çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bu konuda gerek Çevre Bakanlığı’na gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne destek olan bir bölgedir. Her zaman da ilgili kurumlara destek olmaya devam edeceğiz. Gerekirse kamulaştırma bedellerini de ödemeye hazırız. Ülkemizin üretime, yatırıma, ihracata, istihdama ihtiyacı olduğu bir dönemde, genişleme alanının bacasız sanayiye açılması çok önemli. Umarız en kısa zamanda bu alanı ekonomiye kazandırabiliriz” dedi.