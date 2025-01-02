İzmir AOSB'de yeni yılda yeni projeler başlıyor
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, 2024 yılının OSB açısından yoğun bir yıl olduğunu söyleyerek pek çok projeye adım attıklarını ifade etti. Karace ayrıca OSB’de yeni fabrika planlarını anlattı.
Özlem SARSIN
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, 2024 yılında başlayan pek çok projenin 2025’te tamamlanacağını kaydetti.
Bölge sanayicisinin daha kaliteli hizmet alabilmesi için 2025 yılında da projelere ara vermeden devam edeceklerini kaydeden Karace, bölgede önemli bir atık su arıtma tesisi, bölge itfaiyesi, home office ve iş yerlerinden oluşan karma proje, mükemmeliyet merkezi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası merkez bina projelerine geçen yıl başladıklarını, 2025 yılında da tüm projelerin tamamlanıp hayata geçirileceğini vurguladı.
Atık su arıtma projesi ile arıtılmış suyun tekrar arıtılarak saf suya yakın bir su elde edip bölge sanayicisinin kullanıma sunmak için 10 milyon euroluk mor şebeke sistemi ve arıtma tesisi kuracaklarını belirten Karace, “OSB’miz fabrikalarımızın atık sularını arıtıp dereye bırakıyordu.
Yeni atık su projemiz ile arıttığımız atık suları dereye vermeyip yeniden arıtarak mor şebeke sistemi ile sanayicilerimize ulaştıracağız. Projemizi 2025 yılının son çeyreğinde bitmesini planlıyoruz. OSB’mizde 600 firmamız var ve tüm fabrikalarımıza hat çekildi. Talep eden tüm sanayicimiz daha uygun fiyata bu suyu kullanabilecek” dedi.
Boş parsellere 7 fabrika yapılıyor
Diğer bir önemli projelerinin de OSB bünyesinde bulunan parsellere mükemmeliyet merkezi ve yeni fabrika binaları inşa edeceklerini ifade eden Karace projeler hakkında şu bilgileri paylaştı, “OSB’miz bünyesinde bulunan boş parsellere 3’er bin metrekare büyüklüğünde 7 adet fabrika yapıyoruz. Bir tane de 3 bin metrekare büyüklüğünde mükemmeliyet merkezi yapıyoruz. Bu fabrikaları ihtiyacı olan sanayicilerimize kiralayacağız.
Bunun dışında bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan itfaiye binamız bitti, ocak ayı sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edip hizmete açacağız. Ege Bölgesi Sanayi Odası için bölgemiz sınırları içinde yapılan merkez bina projesi bitmek üzere, İzmir’in en büyük ve mimarisi farklı bir meclis salonuna sahip olacağız. Yeni deprem yönetmeliğine uygun bir yapı inşa edildi. Üçüncü kreşimizin ihalesini yapacağız. Kadınların iş hayatına katılabilmesi için bu proje çok önemli. Burada Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz.”
“Ekonomi toparlanıyor”
Hükümetin enflasyonu düşürebilmek için uyguladığı ekonomik program kapsamında ülkemizde her kesimin acı ilacı içtiğini söyleyen Karace, yapılan fedakârlıkların yavaş yavaş meyvesini vermeye başladığını, ekonominin gün be gün rayına oturmaya başladığını vurguladı.
Karace sözlerine şöyle devam etti, “Dış ticaret açığımız 45 milyar dolardan 9 milyar dolar seviyesine düştü. Borcumuzun gayri safi milli hasılaya oranı şu an TL cinsinden yüzde 12 civarında. Bu çok düşük bir oran. TL yabancı para cinsinden de toplam yüzde 26 seviyesinde. Yavaş yavaş faiz indirimleri de bekliyoruz. Faiz indirimleri 30’ları gördüğü zaman işler belli bir hızla gidecek. 2025 yılı 6 aydan sonra bu seviyelere ineceğimiz bekliyorum.
Merkez Bankası birçok hedefini tutturdu. 2025 ve 2026 hedeflerinin enflasyonda tutacağına inanıyorum. 2026 yılında yüzde 14 enflasyonu gördüğümüz zaman her şey yolunda olacak. Bankalarda likidite sorunu yok. Merkez Bankası rezervleri dolu. Ekonominin 2025 yılı ortasında rayına gireceğini düşünüyorum” dedi.
İhracatçıların ise ihracat yaptığını ama kâr edemediğini dile getiren Karace, “Genel giderleri karşılayıp ayakta kalmaya çalışıyoruz. 2025 yılında ihracat büyüyecektir ama iç pazarın daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle faiz indirimleri ile para ekonomiye dönmeye başlar. Yeni yılda rahatlama olacaktır.
Bu acı reçete ile sürekli gidemeyiz. Sürdürülebilir ticari ilişkiler için fiyatlarımızı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Zaten müthiş bir rekabet var. Çin, dehşet bir şekilde her yerde her sektörde var. Müthiş bir Çin rüzgârı esiyor. Sanayicimizin bu dalgayı görüp ona göre üretimine, kalitesine, teknolojisine çeki düzen vermesi lazım. Yoksa bu dalganın altında kalırız” diye konuştu.
“Genişleme alanına ihtiyaç var”
Atatürk OSB sınırlarının yanında genişleme alanı olarak kullanılabilecek 1,5 milyon metrekarelik genişlemeye müsait bir alan olduğunu, bu alanı Bölge’ye kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Karace, “Bir süredir bu alanın bacasız sanayiye kazandırılması için çalışıyoruz.
Genişleme alanımız ile ilgili Sanayi Bakanlığı’na başvurduk, tüm kamu kurumlarına gittik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de son aşamaya geldik. Bacasız bir sanayi olacak burada. Çevreyi ve doğal yaşamı olumsuz etkileyecek hiçbir çalışma yapılmayacak.
Atatürk OSB çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bu konuda gerek Çevre Bakanlığı’na gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne destek olan bir bölgedir. Her zaman da ilgili kurumlara destek olmaya devam edeceğiz. Gerekirse kamulaştırma bedellerini de ödemeye hazırız. Ülkemizin üretime, yatırıma, ihracata, istihdama ihtiyacı olduğu bir dönemde, genişleme alanının bacasız sanayiye açılması çok önemli. Umarız en kısa zamanda bu alanı ekonomiye kazandırabiliriz” dedi.