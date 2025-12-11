“İzmir iş dünyası için yeni bir dönem başlıyor”

Türkiye Kurumsal Yöne­tim Derneği’nin (TKYD) bu yıl İzmir’de gerçek­leştirdiği Kurumsal Yönetim Zirvesi, iş dünyasının liderleri­ni “Değişen Dünyada Yönetim ve Yeni Ekonomik Düzen” tema­sıyla bir araya getirdi. Zirvenin açılış konuşmalarını, TKYD Yö­netim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter gerçekleştirdi.

“Geleceği tasarlayan yönetim kurulları şart”

TKYD Yönetim Kurulu Başka­nı Dr. Tamer Saka iş dünyasının içinden geçtiği dönüşüm süreci­ne dikkat çekerek şu değerlendir­mede bulundu: “İş dünyası artık geçmişle kıyaslanamayacak ka­dar hızlı, öngörülemez ve birbi­rine bağlı bir yapıya sahip. Eko­nomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler, yapay zeka ve sürdürüle­bilirlik beklentileri. Tüm bu baş­lıklar şirketlerin yalnızca bugünü değil, yarını yönetme biçimlerini de kökten değiştiriyor.”

Bu yeni dönemde yönetim ku­rullarının rolünün çok daha stra­tejik olduğuna dikkat çeken Sa­ka, şu ifadeleri kullandı: “Yönetim kurulları artık sadece riskleri ta­kip eden yapılar değil; dönüşümü yöneten, geleceği tasarlayan, kül­türü şekillendiren ve krizleri fır­sata çevirebilen merkezler haline geliyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardın­dan düzenlenen “Strateji oluştur­mada yeni nesil yönetim kurulla­rının rolü” konulu panel Coaching Company kurucusu Naci Demiral moderatörlüğünde gerçekleştiril­di. Panelin başlangıcında içinde bulunulan kaos ve belirsizlik di­namiklerinin yönetim kurulları­nı çevik ancak aynı zamanda da temkinli olmaya yönlendirdiğini belirtti.

Panelde konuşan Ege Sanayici­leri ve İş İnsanları Derneği (ESİ­AD) Yönetim Kurulu Başkanı Si­bel Zorlu da içinden geçilen dö­nemde bir değişim yaşandığını bu dönemde daha çevik olmak gerek­tiğini vurguladı. Bu dönemde yeni nesil kavramının çeşitliliği barın­dırdığını ifade eden Zorlu, yöne­tim kurullarının dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğe sahip çıkma­sı gerektiğini ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eski­nazi de pandemi sonrası dönem­de yönetim dinamiklerinin de­ğiştiğini, yönetim kurullarının farklılaştığını vurgulayarak, yö­netim kurullarının bundan böy­le uzun vadeli stratejiler yapması gerektiğini belirtti.

İzmir iş dünyasında dönüşüm vurgusu

Zirvenin İzmir’de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter, “Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 16 yıldır her yıl İstanbul merkezli olarak düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne ilk kez İzmir’de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir zirve değil; İzmir’in Türk iş dünyasındaki yerini daha da güçlendiren önemli bir adımdır. Bu zirveyle birlikte bölgemiz için kurumsal yönetim konusunda yeni bir kapı aralanıyor” dedi.

İzmir’in köklü ticaret kültürü ve güçlü üretim altyapısına vurgu yapan İlter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel rekabetin giderek sertleştiği, dönüşümün hızlandığı bir dönemde güçlü yanlarımızı korumak ve geliştirmek artık çok daha sağlam yönetim anlayışları gerektiriyor. Bugün ele alacağımız başlıklar İzmir’in üretim, ihracat ve sanayi altyapısına doğrudan dokunuyor.”