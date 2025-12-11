“İzmir iş dünyası için yeni bir dönem başlıyor”
TKYD, her yıl İstanbul’da gerçekleştirdiği Kurumsal Yönetim Zirvesi’ni ilk kez İzmir’e taşıdı. Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter, bunun yalnızca bir organizasyon değil, İzmir’in Türk iş dünyasındaki yerini güçlendiren stratejik bir adım olduğunu vurguladı.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) bu yıl İzmir’de gerçekleştirdiği Kurumsal Yönetim Zirvesi, iş dünyasının liderlerini “Değişen Dünyada Yönetim ve Yeni Ekonomik Düzen” temasıyla bir araya getirdi. Zirvenin açılış konuşmalarını, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter gerçekleştirdi.
“Geleceği tasarlayan yönetim kurulları şart”
TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka iş dünyasının içinden geçtiği dönüşüm sürecine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “İş dünyası artık geçmişle kıyaslanamayacak kadar hızlı, öngörülemez ve birbirine bağlı bir yapıya sahip. Ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler, yapay zeka ve sürdürülebilirlik beklentileri. Tüm bu başlıklar şirketlerin yalnızca bugünü değil, yarını yönetme biçimlerini de kökten değiştiriyor.”
Bu yeni dönemde yönetim kurullarının rolünün çok daha stratejik olduğuna dikkat çeken Saka, şu ifadeleri kullandı: “Yönetim kurulları artık sadece riskleri takip eden yapılar değil; dönüşümü yöneten, geleceği tasarlayan, kültürü şekillendiren ve krizleri fırsata çevirebilen merkezler haline geliyor” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen “Strateji oluşturmada yeni nesil yönetim kurullarının rolü” konulu panel Coaching Company kurucusu Naci Demiral moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelin başlangıcında içinde bulunulan kaos ve belirsizlik dinamiklerinin yönetim kurullarını çevik ancak aynı zamanda da temkinli olmaya yönlendirdiğini belirtti.
Panelde konuşan Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da içinden geçilen dönemde bir değişim yaşandığını bu dönemde daha çevik olmak gerektiğini vurguladı. Bu dönemde yeni nesil kavramının çeşitliliği barındırdığını ifade eden Zorlu, yönetim kurullarının dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğe sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de pandemi sonrası dönemde yönetim dinamiklerinin değiştiğini, yönetim kurullarının farklılaştığını vurgulayarak, yönetim kurullarının bundan böyle uzun vadeli stratejiler yapması gerektiğini belirtti.
İzmir iş dünyasında dönüşüm vurgusu
Zirvenin İzmir’de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter, “Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 16 yıldır her yıl İstanbul merkezli olarak düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne ilk kez İzmir’de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir zirve değil; İzmir’in Türk iş dünyasındaki yerini daha da güçlendiren önemli bir adımdır. Bu zirveyle birlikte bölgemiz için kurumsal yönetim konusunda yeni bir kapı aralanıyor” dedi.
İzmir’in köklü ticaret kültürü ve güçlü üretim altyapısına vurgu yapan İlter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel rekabetin giderek sertleştiği, dönüşümün hızlandığı bir dönemde güçlü yanlarımızı korumak ve geliştirmek artık çok daha sağlam yönetim anlayışları gerektiriyor. Bugün ele alacağımız başlıklar İzmir’in üretim, ihracat ve sanayi altyapısına doğrudan dokunuyor.”