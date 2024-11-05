İzmir Ticaret Borsası'ndan çiftçilere destek talebi

Özlem SARSIN

Uçak, “2024 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesinden tarımsal desteklemeler için yaklaşık 91 milyar lira pay ayrılmıştı. Mec­liste görüşmelerine başlanan 2025 yılı bütçesinde ise destek­lemeler için yüzde 48’lik artışla 135 milyar lira ayrıldığını görü­yoruz.

2025 yılı sonu itibariyle hedeflenen enflasyon oranının Orta Vadeli Programa göre yüz­de 17,5, piyasa beklenti anketle­rine göre yüzde 25-30 aralığında olduğunu düşünürsek destekle­me bütçesinde önemli bir artış öngörüldüğünü söyleyebiliriz.

Ancak toplam bütçe kadar ürün­ler bazında verilecek destek, hatta bu desteğin ödeme zama­nı da çok önemli. Gerçekten üre­timi ve üreticiyi teşvik edecek bir destekleme yapabilecek mi­yiz? İlk defa uygulanacak yeni bitkisel üretim destekleme mo­deli ile tüm bunları 2025 yılında görmüş olacağız” diye konuştu.

“Ekonominin tüm aktörlerinde büyük stres var”

Ekonominin son birkaç yılda büyük tahribata uğradığını kay­deden Uçak, “Geçen yıl atılma­ya başlanan rasyonel adımların nihayet çalışmaya başladığını, enflasyondaki gerileme ve ca­ri açıktaki azalma başta olmak üzere, önemli göstergelerde iz­liyoruz. Ancak, ihmal edilmiş tehditleri temsil eden “gri ger­gedan metaforu” misali hayatı­mıza yeniden giren yüksek enf­lasyonun yarattığı derin trav­manın etkilerini daha uzun süre üzerimizden atmamız kolay gö­rünmüyor. Ekonominin tüm ak­törlerinde büyük bir stres var ve bu stres, fiyatlama alışkanlığın­dan yatırım iştahına kadar her şeyi negatif etkiliyor” dedi.