İzmir Ticaret Borsası'ndan çiftçilere destek talebi
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, gıda güvencesini temin etmek için çiftçilere pozitif ayırımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Bu anlamda desteklemelerin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Uçak, 2025 yılında çiftçiler için ayrılan destek miktarında önemli bir artış yaşanacağına dikkat çekti.
Özlem SARSIN
Uçak, “2024 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesinden tarımsal desteklemeler için yaklaşık 91 milyar lira pay ayrılmıştı. Mecliste görüşmelerine başlanan 2025 yılı bütçesinde ise desteklemeler için yüzde 48’lik artışla 135 milyar lira ayrıldığını görüyoruz.
2025 yılı sonu itibariyle hedeflenen enflasyon oranının Orta Vadeli Programa göre yüzde 17,5, piyasa beklenti anketlerine göre yüzde 25-30 aralığında olduğunu düşünürsek destekleme bütçesinde önemli bir artış öngörüldüğünü söyleyebiliriz.
Ancak toplam bütçe kadar ürünler bazında verilecek destek, hatta bu desteğin ödeme zamanı da çok önemli. Gerçekten üretimi ve üreticiyi teşvik edecek bir destekleme yapabilecek miyiz? İlk defa uygulanacak yeni bitkisel üretim destekleme modeli ile tüm bunları 2025 yılında görmüş olacağız” diye konuştu.
“Ekonominin tüm aktörlerinde büyük stres var”
Ekonominin son birkaç yılda büyük tahribata uğradığını kaydeden Uçak, “Geçen yıl atılmaya başlanan rasyonel adımların nihayet çalışmaya başladığını, enflasyondaki gerileme ve cari açıktaki azalma başta olmak üzere, önemli göstergelerde izliyoruz. Ancak, ihmal edilmiş tehditleri temsil eden “gri gergedan metaforu” misali hayatımıza yeniden giren yüksek enflasyonun yarattığı derin travmanın etkilerini daha uzun süre üzerimizden atmamız kolay görünmüyor. Ekonominin tüm aktörlerinde büyük bir stres var ve bu stres, fiyatlama alışkanlığından yatırım iştahına kadar her şeyi negatif etkiliyor” dedi.