İzmir’den Akdeniz’e ‘Üçüz Dönüşüm’ çağrısı

Özlem SARSIN

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi, “Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği: Üçüz Dönüşüm” temasıyla Akdeniz’in farklı kıyılarından iş dünyası temsilcilerini İzmir’de bir araya getirdi. Zirvenin açılış konuşmalarını İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, bu yıl Avrupa-Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi projelerinin “Üçüz Dönüşüm: Sürdürülebilir Bir Gelecek için İşbirliği” temasıyla; yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü aynı sahnede buluşturmak için yola çıktığını belirterek, İçişleri Bakanlığı’ndan proje hibe desteği alarak yoluna devam ettiğini söyledi. Erten şöyle konuştu:

“İklim krizinin giderek derinleştiği, dijital teknolojilerin bütün sektörleri yeniden tanımladığı ve toplumsal eşitsizliklerin görünürlüğünün arttığı bir dönemde, üçüz dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Yeşil politikalar dijital çözümlerle desteklenmediğinde, teknolojik ilerleme toplumsal kapsayıcılıkla buluşmadığında ortaya çıkan tablo ne sürdürülebilir ne de adil olabiliyor. İşte bu nedenle, bu üç dönüşümü entegre bir şekilde, birbirini besleyen bir bütün olarak ele almak zorundayız.”

“Üçüz dönüşüm yetmez, adalet ve tüketim değişimi şart”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüme tüketim alışkanlıklarında dönüşüm ve adaletli uygulamaların da eklenmesi gerektiğini söyleyerek, “Akdeniz havzasında yaşayanlar için yeşil dönüşüm çok önemli. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak bizim en temel sorumluluğumuz. Bunun mutlaka dijital dönüşümle olması gerekiyor. Dijital dönüşümle desteklenmeyen yeşil dönüşümün arzu edilen sonuçları vermesini beklemek güç. Aynı zamanda toplumsal dönüşüm de gerekiyor. Ayrıca üçüz dönüşüme dördüz ve beşiz dönüşümü de eklemek gerekiyor” dedi.

“Kadın girişimciliği, kültürü de destekler”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise İzmir’in Akdeniz çanağı için taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek, kentin ticaretin, girişimciliğin ve kültürel birikimin doğal buluşma noktası olduğunu ifade etti. Güneş, zirve sayesinde sınırları aşan iş birlikleri kurulacağını vurgulayarak, “Kadın girişimci arttıkça sadece istihdam artmıyor, kurumsal kültür zenginleşiyor ve şirketlerin risk yönetimi güçleniyor. Burada kurulacak her temas, yarınların tedarik zincirine ve inovasyon ekosistemine değer katacaktır” diye konuştu.

İzmir’in dijital dönüşüm vizyonunun, teknoloji yatırımlarının yanı sıra bir yönetim kültürünü, yeni bir ekonomik modeli temsil ettiğini de dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, “Dijital ikiz uygulamaları, açık veri portalı ve veri yönetişimi, yapay zekâ tabanlı hizmet modelleri, akıllı ulaşım ve akıllı altyapı sistemleri gibi her bir çalışmamız, İzmir’i dijital ve yeşil dönüşümü aynı çatı altında yürüten çağdaş bir kent hâline getirmek için yürütülüyor” dedi.

“Tarımda da dijitalleşmeye ihtiyaç var”

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü de 2030 yılı hedefleri doğrultusunda tarım sektörünün dijitalleşme yolunda gelişme kaydetmek zorunda olduğunu belirterek, “Tarım sektöründe dijitalleşmeye ihtiyacımız var. İzmir Ticaret Borsası olarak AB tescilli Tarım Teknoloji Merkezi kuruyoruz. Tarım ürünlerinin dijital olarak izlenebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda bizim de hedefimiz tarım sektöründe dijital dönüşümde yüzde 40 hedefine ulaşmak” dedi.

“22 milyar euro finansmandan tüm şirketler yararlanabilir”

Mısır Avrupa Odaları ve Afrika Odaları Birliği Federasyonu Genel Sekreteri ve Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alaa Ezz, ASCAME olarak Akdeniz bölgesindeki projeler için 22 milyar euroluk bir finansman paketi getirdiklerini ifade etti. Ezz, bu kaynağın şirketler, iş dünyası örgütleri ve sektörel dernekler için hazır olduğunu söyledi. “Boş gelmiyoruz; çözümler ve finansmanla geliyoruz. Yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimi büyük fırsatlar sunuyor. Bu fonlardan tüm şirketler yararlanabilir” dedi.

“İş dünyasının yeni bir iş modeline ihtiyacı var”

Maxxen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Sürdürülebilir Gelecek için İşbirliği” panelinde yaptığı konuşmada enerjinin depolanması ihtiyacından bahsederek, iş dünyasının yeni bir iş modeline ihtiyaç duyduğunu ve bankaların da yenilenebilir enerji konusunda yeni finans modelleri oluşturmak zorunda olduğunu söyledi. Bankaların Türkiye’de henüz bu alanda önünü göremediğine işaret eden Özdemir, “Bizler ürünlerimizi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyoruz. Bu gelişmeleri yakından takip edebiliyoruz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve yeni iş modelleri oluşturulması konusunda gideceği çok yol var” dedi.

Kontek ve Maxxen olarak Aydın’da enerji depolama tesisi kurduklarını da dile getiren Özdemir, yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğu bir dönemde önümüzdeki 5 yıl içinde Kontek ve Maxxen Enerji’nin tüm dünyada enerji alanında marka olacağını sözlerine ekledi.