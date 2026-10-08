İzmir’den dış pazarlara diplomasi desteği

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EGİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu koor­dinasyonunda düzenlenen pa­nelde İrlanda Ege Bölgesi Fah­ri Konsolosu Bülent Akgerman, Guatemala Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Aydın Buğra İlter ve Çek Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Zülküf Em­re Çüngüşlügil konuştu.

EGİ­AD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, iş dünyasının uluslararası ilişkilerde giderek daha fazla rol üstlendiğini be­lirterek, ekonomik diplomasi­nin temelinde güven ilişkileri­nin bulunduğunu söyledi. Fahri konsolosların temsil ettikleri ül­keler ile görev yaptıkları şehir­ler arasında ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilme­sinde köprü görevi üstlendiğini ifade eden Özhelvacı, iş insan­larının uluslararası temasları­nın ticaret ve yatırım ilişkilerine katkı sağladığını kaydetti.

Panelde ayrıca farklı ülkeler­le iş dünyaları arasındaki doğ­rudan temasların artırılması, ticaret ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi ve şehirler arasın­daki ekonomik ilişkilerin güç­lendirilmesi konuları ele alındı.