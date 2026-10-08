İzmir’den dış pazarlara diplomasi desteği
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ekonomik diplomaside iş dünyasının ve fahri konsolosların rolünü düzenlediği panelde ele aldı. “İş Dünyasından Diplomasiye: EGİAD Üyesi Fahri Konsoloslarla Buluşma” toplantısında, Türkiye ile farklı ülkeler arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliği olanakları değerlendirildi.
EGİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen panelde İrlanda Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Bülent Akgerman, Guatemala Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Aydın Buğra İlter ve Çek Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Zülküf Emre Çüngüşlügil konuştu.
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, iş dünyasının uluslararası ilişkilerde giderek daha fazla rol üstlendiğini belirterek, ekonomik diplomasinin temelinde güven ilişkilerinin bulunduğunu söyledi. Fahri konsolosların temsil ettikleri ülkeler ile görev yaptıkları şehirler arasında ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde köprü görevi üstlendiğini ifade eden Özhelvacı, iş insanlarının uluslararası temaslarının ticaret ve yatırım ilişkilerine katkı sağladığını kaydetti.
Panelde ayrıca farklı ülkelerle iş dünyaları arasındaki doğrudan temasların artırılması, ticaret ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi ve şehirler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.