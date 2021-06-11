İZODER’in yeni başkanı Emrullah Eruslu oldu

İZODER'nin 10 Haziran 2021 tarihinde düzenlediği Yönetim Kurulu toplantısında, İZODER Başkanı Levent Gökçe’nin iş değişikliğinden dolayı görevinden ayrılması nedeniyle 14. Dönem İZODER Yönetim Kurulu içerisinde yeniden görev dağılımı gerçekleştirildi. İZODER Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan seçimde mevcut yönetim kurulunda 1. Başkan Vekili olan Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu oy birliği ile İZODER Başkanlığı’na seçildi.

14. Dönem İZODER Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımına göre, İZODER’in yeni başkanı seçilen Emrullah Eruslu’nun yürüttüğü 1. Başkan Vekilliği görevine Basaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ateş, daha önce Erdem Ateş tarafından yürütülen 2. Başkan Vekilliği görevine ise Mega Yalıtım Genel Müdürü Ahmet Yaşar oy birliği ile seçildi.

"Kentsel dönüşüm süreceini bir fırsat olarak görüyoruz"

İZODER’in, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de yalıtım bilincinin artırılması ve yalıtım sektörünün gelişmesini hedeflediğini vurgulayan İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan, dayanıklı, güvenli ve çevre dostu bir yapıya kavuşması için ısı, su, ses ve yangın yalıtımı ürünlerinin standartlara uygun şekilde üretilmesi ve uygulanması gerekiyor. Bu doğrultuda, tüm branşlarıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayan yalıtımı, tüm yapılarda yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu anlamda yalıtım sektörü olarak önümüzdeki kentsel dönüşüm sürecini ülkemizde güvenli, enerji verimli, çevreye duyarlı, sağlıklı ve konforlu yapıların temininde önemli bir fırsat olarak görüyoruz ” diye konuştu.