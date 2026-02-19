İZSİAD yeni Başkanı Alaattin Yüksel: 2026 da zor geçecek, rekabet gücümüz zayıf

Özlem SARSIN

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, yeni yılın ilk değerlendirmesini yaparak, ekonomik görünüm ve beklentiler ile İZSİAD’ın yol haritasını DÜNYA ile paylaştı.

Yüksel hem iş dünyası hem ülke olarak her yeni yılın yeni umutlarla karşılandığını söyleyerek, “Ama 2026 yılında da geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz. Sıkıntılarımızın hafifleyeceği görünmüyor. Bu yıl da devam eden sorunlarımız olacak. Daha çok 2027 yılına dair beklentiler var. Bir de ülkemiz için seçim yılı olacak. Hem bize özel hem de dünyanın sorunları var” dedi.

“Rekabet gücümüz yok, finansmana ulaşmak pahalı”

İş dünyasının pek çok sorunla boğuştuğunu, özellikle öngörülebilirliğin güçlü yanlarımızın başında olması gerektiğini söyleyen Yüksel, yüksek enflasyon, yüksek faiz, finansal kaynaklara erişimde güçlüklerin bu yılın en azından ilk yarısında iş dünyasının sorunları arasında olmaya devam edeceğini belirtti.

Yüksel sözlerine şöyle devam etti, “Ekonomik programda kırılganlıkların azaldığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Ancak ekonomi programı için uygulanan her bir adım yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Hala rekabet gücümüz yok, hala finansa ulaşmak pahalı. Yüksek faiz oranlarına dahi razı olup da krediye ulaşamayan iş insanları var.”

“Gümrük Birliği anlaşması düzenlenmeli ancak ışık görmüyoruz”

Ocak ayı enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasının beklentilerin revize edilmesine neden olduğunu ifade eden Yüksel, “Enflasyonda aralık ayındaki düşüş bir umut yarattı ama ocak ayındaki enflasyonun yüksek çıkması, faiz indirimleri politikası devam edecek mi etmeyecek mi beklentileri, edecekse ne kadar edecek gibi öngörülemeyen beklentilere neden oldu.

Herhalde politika faizinde bu sefer indirimi pas geçecekler. Bunun ipuçları verilmeye başlandı, bankalardan bunu görüyoruz. Ticari kredi faizleri yüzde 50 üzerinde. Politika faizi ile arada yüksek bir fark var. Gelir dağılımı çok bozuldu. Toplumsal sosyal barışı bozacak düzeyde. Mesela asgari ücret, emekli maaşları, alanlar için çok az verene de fazla geliyor. Burada bir çözüm bulunması lazım.

Bu dengenin bulunması şart. Eskiden emek ucuzdu, orada da maliyetler yükseldi. Sanayici Mısır’a, Türki Cumhuriyetlere kaçıyor. Öbür taraftan Hindistan geliyor. AB ile yapılan serbest ticaret anlaşmaları bizim için ciddi risk oluşturacak. Hindistan ile rekabet edebilecek miyiz? Şimdilik zor görünüyor. O yüzden uzun zamandır tartışılan Gümrük Birliği anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama maalesef orada da bir ışık görmüyoruz” dedi.

Türkiye’nin 24 ülke ile serbest ticaret anlaşması olduğunu hatırlatan Yüksel, Türk iş dünyasının mutlaka alternatif pazarlara yönelmek zorunda olduğunu, Türkiye’nin kendine yeni bir yol açması gerektiğini dile getirdi. Bu nedenle maliyetleri düşürecek işçilik, enerji, kira, lojistik gibi kalemlerde sanayicinin desteklenmesi gerektiğini belirten Yüksel, “Eskiden Gümrük Birliği konusunda bir sloganımız vardı, “Onlar Ortak Biz Pazar.” Artık bu manzaranın ortadan kaldırılması lazım.

İhracatımızın yüzde 60’ını Avrupa’ya yapıyoruz. O nedenle Gümrük Birliği’nin revize edilmesi ihracatçımız için yapılacak çok kıymetli bir destek olacak” dedi. İhracatta katma değeri yüksek ürünlerin ön plana çıkarılması gerektiğini de kaydeden Yüksel, “Türkiye bunu yapmak zorunda ama maalesef katma değerli ürün üretme kabiliyetimiz düşük. İhracatı bunun üzerine oturtmak lazım.

İZSİAD’dan yeni dönemde ortak akıl vurgusu

Yeni dönemde İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin hedeflerini anlatan Yüksel, önceliklerinin kurumsal yapıyı güçlendirmek olduğunu söyledi. KOBİ ağırlıklı bir üye yapısına sahip olduklarını belirten Yüksel, kriz dönemlerinde güçlü bir dayanışma sergilediklerini vurguladı.

Yeni süreçte etkinlik ve proje gelirleriyle mali yapıyı sağlamlaştırmayı, mümkün olursa aidat yükünü azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. Önce üyelerin sorunlarına çözüm üretmeye odaklanacaklarını belirten Yüksel, lojistik, teknoloji ve dijital dönüşüm başta olmak üzere komisyonlar kurarak İzmir’in liman, ulaşım ve altyapı gibi konularında ortak akılla oluşturulan görüşleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.