İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Yapay zekâ 2030’a kadar 15 trilyon dolarlık değer yaratacak

Özlem SARSIN

İzmir teknoloji ve inovasyon zirvesi İzmir Meets, geniş bir katılımla gerçekleşti. Bu sene teknoloji teması ile gerçekleşen İzmir Meets İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı işbirliğinde girişimci ve düşünce önderlerini bir araya getirdi.

Zirvede konuşan İzmir Tica­ret Odası Yönetim Kurulu Baş­kanı Mahmut Özgener, İzmir Meets’in orta ve uzun vade­li amacının İzmir’i her yıl kendi gündemini yaratan, kendi tartış­malarını oluşturan bir düşünce ve inovasyon merkezi haline ge­tirmek olduğunu söyleyerek, “İz­mir sadece bugünün sorunlarını yöneten bir kent değil; bölgenin geleceğini tasarlayacak vizyona sahip bir kent. Ve bu vizyonun kalbinde artık teknoloji, inovas­yon, yapay zekâ ve girişimcilik var. Teknoloji ve İnovasyon Zir­vesi’ni bu vizyonun somut bir adımı olarak görüyoruz” dedi.

“AI yatırımları yüzde 80 büyüdü”

Küresel start-up ekosistemine dair kapsamlı çalışmalar hakkın­da da bilgi veren Özgener, “Start-up ekonomisi birkaç şehir ve bir­kaç ülke tekelinde değil; dünya­nın her yerinde yeni inovasyon adaları ortaya çıkıyor. Risk ser­mayesi yatırımları 2021’deki kü­resel zirve döneminin altında ol­sa da, 2024 verileri yeniden yuka­rı yönlü bir hareketi işaret ediyor. 2024’te girişimlere yapılan kü­resel risk sermayesi yatırımları yaklaşık 330 milyar dolar seviye­sinde gerçekleşti; yıl genelinde megaround dediğimiz 100 milyon dolar üzeri turlar, toplam hacmin neredeyse yarısını oluşturdu. Ya­ni sermaye, daha odaklı durum­da.

Özellikle yapay zekâ alanı, bu dönüşümün motoru haline geldi: 2024’te küresel girişim sermaye­si yatırımlarının neredeyse üçte biri doğrudan yapay zekâ şirket­lerine yöneldi; AI yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 80’in üze­rinde büyüdü. Bazı analizler, ya­pay zekânın 2030’a kadar küre­sel ekonomiye 15 trilyon doların üzerinde ek değer katabileceği­ni öngörüyor. Yapay zekânın artık sadece bir teknoloji trendi değil, üretimden lojistiğe, eğitimden sağlığa, finansal hizmetlerden enerjiye kadar her alanda iş yap­ma biçimlerini köklü şekilde dö­nüştüren bir üretim altyapısı ha­line geldiğini kabul etmeli ve bu­na göre davranmalıyız” dedi.

İzmir’de Başkanlık İnovasyon Fonu kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkanlık İnovasyon Fonu’nu kurdukları­nı açıkladı. Fon, veri temelli şehir uygulamaları, yapay zekâ destek­li kamu hizmetleri, iklim ve ener­ji teknolojileri, sosyal inovas­yon projeleri, dijital altyapılar ve kentsel deney alanlarını destek­leyecek. Tugay, yerel inovasyon fikir ve uygulama yarışmasının ise toplumu harekete geçirecek bir araç olduğunu belirtti.

Tugay, kamuda inovasyon ek­sikliğine dikkat çekti. Devletin katı yapıları ve popülizm odaklı sistemi nedeniyle yenilik yap­manın zor olduğunu vurgula­yarak, Türkiye’de kamu yöneti­minin köklü bir dönüşüme ihti­yaç duyduğunu söyledi. Tugay, konvansiyonel yaklaşımlarla geleceğin yönetilemeyeceğini belirterek İzmir’in kamu yöne­timinde öncü olmayı hedefledi­ğini ifade etti. Şehirlerin artık teknoloji kadar veri kapasitesi, yönetişim ve kamu inovasyonu ile rekabet ettiğini vurguladı. İz­mir’in kamu inovasyonunu sis­tematik bir dönüşüm programı­na dönüştüren Türkiye’deki ilk şehir olacağını söyleyen Tugay, cesur siyasi irade, kurumsal ye­nilenme ve veri odaklı yönetişi­min öncü şehirlerin ortak özelli­ği olduğunu belirtti.

“Tüm kritik teknolojiler bu ülkede üretilebilir”

Teknolojiyi sadece bir cihaz de­ğil; insan hikâyesi olarak tanım­layan Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, yurt dışında dünyayı değiştiren örnekler ve­rerek, “Bu fikirler neden çoğu za­man başka ülkelerde hayata geçi­yor? Neden bu teknolojiler bizim topraklarımızda filizlenmesin? Neden İzmir, Türkiye’nin ileri teknoloji üretiminde öncü şehir­lerinden biri olmasın? Eğer üni­versite–sanayi iş birliğini güç­lendirir, Ar-Ge yatırımlarını büyütür, mühendislik kapasite­mizi destekler ve uzun vadeli ka­mu stratejilerini aynı potada bu­luşturabilirsek, çipten biyomedi­kale kadar tüm kritik teknolojiler bu ülkede üretilebilir” dedi.