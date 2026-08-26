İZTO Başkanı Mahmut Özgener, yeniden adaylığını açıkladı

Özgener, odanın ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Odanın son seçimini 2022 yılında gerçekleştirdiğini ve 4 yıllık görev sürecinin sonuna gelindiğini söyledi.

Yeni dönem için seçim takvimini belirlediklerini ifade eden Özgener, "Odamız meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimimiz, 1 Ekim Perşembe günü Gaziemir Fuar İzmir'de yapılacak. Seçimde, toplam 84 meslek komitesinde yer alacak meclis ve meslek komitesi üyelerimiz belirlenecek. Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin seçiminin ardından 8 Ekim 2026 Perşembe günü ise Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurul Delegeleri ve Meclis Başkanlık Divanı seçilecek." dedi.

Özgener, iki dönemdir meclis üyelerinin desteğiyle yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

Önemli çalışmalara imza attıklarına işaret eden Özgener, şunları kaydetti:

"Biz bu 8 yılda yalnızca bugünü yönetmedik, yarını da hazırladık. Şimdi, yıllar boyunca emek verdiğimiz, üzerine titrediğimiz, büyüttüğümüz o çalışmaların meyvelerini toplama, attığımız tohumları İzmir ve ülkemiz için kalıcı eserlere ve yeni başarılara dönüştürme, yeni bir dönemi başlatmanın zamanı olduğunu düşünüyor, sizlerin desteği ve üyelerimizin teveccühüyle, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bugün buradan açıklıyorum."