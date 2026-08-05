Japon sanayisi TÜİOSB’de yatırım arayışında

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Japonya'nın dış ticaret kurulu­şu JETRO ile küresel sanayi şir­keti Sumitomo'nun temsilcileri, Mersin'de faaliyet gösteren TÜİ­OSB Gıda İhtisas ve Karma Or­ganize Sanayi Bölgesi'nde incele­melerde bulundu.

Gerçekleştiri­len temaslarda, bölgenin yatırım altyapısı, lojistik avantajları ve Türk-Japon sanayi iş birlikleri­nin geliştirilmesine yönelik fır­satlar ele alındı. TÜİOSB Yöne­tim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, toplantıda yaptığı değer­lendirmede, ilk etapta yer alan 118 hektarlık alandaki 60 sanayi parselinin tamamının tahsis edil­diğini, 21 firmanın inşaat ruhsatı aldığını, 10 firmanın yatırım sü­recini sahada sürdürdüğünü ve 6 firmanın üretime hazır hale gele­rek istihdam oluşturmaya başla­dığını söyledi.

Yatırımcı talebinin artması üzerine 108 hektarlık üçüncü ge­nişleme alanı için ön tahsis sü­recini başlattıklarını belirten Balta, yeni etapta orta ve yük­sek teknoloji yatırımlarına önce­lik verileceğini ifade etti. Balta, Dünya Bankası destekli altyapı yatırımlarıyla oluşturulan yeşil sanayi yaklaşımının, uluslarara­sı yatırımcıların beklentileriyle örtüştüğünü kaydetti.

JETRO İş Geliştirme Direktörü Seigo En­do ise Çukurova Bölgesi'nin lo­jistik gücü ile TÜİOSB'nin mo­dern sanayi altyapısının Japon yatırımcılar açısından dikkat çe­kici olduğunu belirterek, iki ülke firmaları arasında yeni ticari iş birliklerinin geliştirilebileceğini söyledi.

Mersin’in konumunu güçlendirecek

Sumitomo Satış Müdürü Nat­suki Maruyama da sürdürülebilir üretim ve yüksek teknoloji odaklı sanayi yatırımlarının küresel re­kabette önem kazandığını belirte­rek, TÜİOSB'nin bu alandaki viz­yonunun uluslararası iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Toplantının ardından Japon heyet, TÜİOSB'de devam eden altyapı çalışmalarını ve üre­time başlayan fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin, Mersin'in uluslararası yatırım ağı içindeki konumunun güçlendirilmesine katkı sağlama­sı bekleniyor.