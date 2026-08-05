Japon sanayisi TÜİOSB’de yatırım arayışında
Japonya'nın dış ticaret kuruluşu JETRO ile küresel sanayi şirketi Sumitomo'nun temsilcileri, Mersin'de faaliyetlerini sürdüren TÜİOSB'yi ziyaret ederek yatırım altyapısı, yeşil dönüşüm ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmelerde, Mersin'in uluslararası yatırım çekme potansiyeli öne çıktı.
Japonya'nın dış ticaret kuruluşu JETRO ile küresel sanayi şirketi Sumitomo'nun temsilcileri, Mersin'de faaliyet gösteren TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Gerçekleştirilen temaslarda, bölgenin yatırım altyapısı, lojistik avantajları ve Türk-Japon sanayi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, toplantıda yaptığı değerlendirmede, ilk etapta yer alan 118 hektarlık alandaki 60 sanayi parselinin tamamının tahsis edildiğini, 21 firmanın inşaat ruhsatı aldığını, 10 firmanın yatırım sürecini sahada sürdürdüğünü ve 6 firmanın üretime hazır hale gelerek istihdam oluşturmaya başladığını söyledi.
Yatırımcı talebinin artması üzerine 108 hektarlık üçüncü genişleme alanı için ön tahsis sürecini başlattıklarını belirten Balta, yeni etapta orta ve yüksek teknoloji yatırımlarına öncelik verileceğini ifade etti. Balta, Dünya Bankası destekli altyapı yatırımlarıyla oluşturulan yeşil sanayi yaklaşımının, uluslararası yatırımcıların beklentileriyle örtüştüğünü kaydetti.
JETRO İş Geliştirme Direktörü Seigo Endo ise Çukurova Bölgesi'nin lojistik gücü ile TÜİOSB'nin modern sanayi altyapısının Japon yatırımcılar açısından dikkat çekici olduğunu belirterek, iki ülke firmaları arasında yeni ticari iş birliklerinin geliştirilebileceğini söyledi.
Mersin’in konumunu güçlendirecek
Sumitomo Satış Müdürü Natsuki Maruyama da sürdürülebilir üretim ve yüksek teknoloji odaklı sanayi yatırımlarının küresel rekabette önem kazandığını belirterek, TÜİOSB'nin bu alandaki vizyonunun uluslararası iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.
Toplantının ardından Japon heyet, TÜİOSB'de devam eden altyapı çalışmalarını ve üretime başlayan fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin, Mersin'in uluslararası yatırım ağı içindeki konumunun güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.