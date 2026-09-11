Japonya’da robotlar için ambulans yola çıkıyor

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Japonya’da robotların fabrikalardan mağazalara ve hizmet sektörüne kadar daha fazla alanda kullanılmaya başlanması yeni bir ihtiyacı da ortaya çıkardı. GMO AIR, arızalanan insan biçimli robotlara müdahale etmek üzere özel olarak tasarlanan “robot ambulansını” Tokyo’da tanıttı.

8 Eylül’de tanıtılan araç, insan taşımak için kullanılan bir ambulans değil. İçinde robotların arızasını tespit edecek cihazlar, yedek parçalar, tamir ekipmanları ve gerektiğinde devreye alınacak yedek bir insan biçimli robot bulunuyor.

Arızalanan robotun yerine yedeği bırakılacak

Sistem, bir robotun çalıştığı yerde arızalanması durumunda bakım süresinin işi tamamen durdurmasını önlemeyi amaçlıyor. Araçla birlikte olay yerine giden mühendisler önce robotun arızasını bulunduğu yerde gidermeye çalışacak.

Sorun kısa sürede çözülemezse araçta bulunan yedek robot devreye sokulacak. Arızalı robot ise ambulans benzeri araçla bakım merkezine götürülecek. Böylece robot kullanan işletmenin saatler veya günler sürebilecek bakım sürecinde robotsuz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hizmet ilk aşamada GMO AIR tarafından kurulumu veya dağıtımı yapılan insan biçimli robotları kapsayacak. Aracın her arıza için otomatik olarak gönderilmesi yerine, robotun durumu ve teknik ekibin uygunluğuna göre karar verilecek.

Ambulans değil, tekerlekli servis atölyesi

Araç dış görünüşüyle bir ambulansı andırıyor. Gövdesinde dikkat çekici işaretler ve çatısında mor ışıklar bulunuyor. Ancak içeride sedye yerine robot bakımına yönelik ekipmanlar, bilgisayarlar ve teknik parçalar yer alıyor.

Şirket, aracın Japonya’da insan biçimli robotların bakımına özel olarak tasarlanmış ilk araç olduğunu belirtiyor. Şimdilik Tokyo’daki merkezde yalnızca bir araç bulunuyor. Robot kullanımının artması halinde araç ve bakım merkezi sayısının da artırılması planlanıyor.

Robot ambulansının ortaya çıkışında şirketin daha önce yaşadığı bakım sorunları etkili oldu. Arızalanan robotların tamir için başka bir merkeze gönderilmesi, robotların uzun süre hizmet dışı kalmasına yol açıyordu. Mobil servis ve yedek robot sistemiyle bu sürenin mümkün olduğunca kısaltılması amaçlanıyor.

Robot yarışı bakım hizmetini de büyütüyor

İnsan biçimli robotlarda küresel rekabet hızlanırken yarış artık yalnızca daha hızlı yürüyen, daha ağır yük kaldıran veya daha karmaşık görevleri yapabilen robotlar üretmekle sınırlı değil. Robotların sürekli çalışmasını sağlayacak bakım, yazılım ve yedek parça altyapısı da yeni bir pazar haline geliyor.

Genel amaçlı robot pazarının 2040’a kadar yaklaşık 370 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği tahmin ediliyor. Japonya da uzun yıllardır güçlü olduğu endüstriyel robot sektöründeki konumunu yeni nesil yapay zekâ destekli robotlara taşımaya çalışıyor.

Robot ambulansı bu açıdan küçük ancak dikkat çekici bir değişimin göstergesi. İnsan biçimli robotların günlük çalışma hayatına daha fazla girmesi halinde gelecekte robotların yalnızca satılması değil, yolda kalan veya iş başında arızalanan makineler için mobil bakım hizmetlerinin de yaygınlaşması bekleniyor.