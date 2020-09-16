Johnson & Johnson’da üst düzey atamalar

16 Eylül 2020

Türkiye'de 1985’ten itibaren faaliyet gösteren Johnson & Johnson’da iki yeni atama gerçekleştirildi.

2010 yılından bu yana uluslararası finans şirketlerinde görev yapan Zeynep Çolak, yeni katıldığı J&J bünyesinde Finans Direktörü görevine atandı. Tüketici Ürünleri Grubu, Pazarlama Direktörlüğü görevine ise Alperen Özkan getirildi.

Profesyonel çalışma hayatına Reckitt Benckiser’de Ticari Finans Analisti olarak başlayan Zeynep Çolak, 2010-2014 yılları arasında Ticari Kontrolör Asistanı ve Finans Partneri gibi çeşitli rollerde görev yaptı. 2014 yılından bu yana, Pepsico, 3M şirketlerinde finans alanında Ciro Yöneticilği, Finansal Kotrolörlük rollerinde yer alan ve bu yıl J&J bünyesine katan Çolak, Finans Direktörü olarak şirketin tüm finans faaliyetlerinden sorumlu olacak.

2011 yılından bu yana pazarlama alanında uluslararası şirketlerde görev yapan Alperen Özkan ise iki yıldan uzun süre çalıştığı J&J bünyesinde aldığı terfi ile J&J Tüketici Ürünleri Grubu Pazarlama Direktörlüğüne atandı. 2011 yılında iş hayatına başlayan Özkan, Unilever ve Roche şirketlerinde, Türkiye ve İran’da marka yönetimi alanında üst düzey sorumluluklar aldı. Alperen Özkan, J&J Tüketici Ürünleri Grubu Pazarlama Direktörü olarak şirket bünyesinde yer alan tüm markaların pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.