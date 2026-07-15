JPMorgan’da yapay zekâ bazı kadroları yüzde 40 azalttı

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JPMorgan Chase, yapay zekâ kullanımının yoğunlaştığı bazı çalışma alanlarında personel ihtiyacını yüzde 30 ila 40 azalttı. CEO Jamie Dimon, etkilenen çalışanların büyük bölümünün banka içinde farklı pozisyonlara geçtiğini bildirdi.

Banka, düzenlemenin hangi birimlerde uygulandığını ve kaç çalışanı kapsadığını açıklamadı. Dimon’ın verdiği oran, JPMorgan’ın toplam istihdamını değil, yapay zekânın aktif biçimde kullanıldığı belirli iş alanlarını kapsıyor.

Açıklama, yapay zekânın bankacılık sektöründe yalnızca yardımcı bir araç olmaktan çıkarak çalışan sayısını ve görev dağılımını doğrudan değiştirmeye başladığını gösterdi.

Bin kullanım alanına ulaştı

JPMorgan, risk yönetimi, pazarlama, korunma işlemleri, toplantı notlarının hazırlanması ve fikir üretimi dahil yaklaşık bin yapay zekâ kullanım alanı geliştirdi.

Banka, yapay zekâ sistemlerini dolandırıcılık tespiti, müşteri hizmetleri, yazılım geliştirme, belge analizi ve yatırım bankacılığı süreçlerinde de kullanıyor. Tekrarlanan ve yoğun veri işleme gerektiren görevler otomasyonun ilk uygulandığı alanlar arasında bulunuyor.

JPMorgan’ın 2025 yılına ilişkin hissedar mektubunda da yapay zekânın bazı görevleri ortadan kaldıracağı, bazı pozisyonları ise güçlendireceği belirtilmişti. Banka, etkilenen çalışanları farklı rollere yönlendirmeyi planladığını açıklamıştı.

İşe alım dengesi değişiyor

JPMorgan yönetimi, yapay zekâ uzmanı alımlarını artırırken geleneksel bankacılık pozisyonlarında daha sınırlı işe alım yapmayı planlıyor.

Yeni istihdamın yapay zekâ geliştirme, veri yönetimi, siber güvenlik ve teknoloji altyapısı gibi alanlarda yoğunlaşması bekleniyor. Banka, kaç geleneksel pozisyonun azaltılacağına veya kaç teknoloji çalışanı alınacağına ilişkin sayısal hedef paylaşmadı.

Dimon, yapay zekânın mevcut işlerin bir bölümünü ortadan kaldırmasının yanında siber güvenlik ve teknoloji gibi alanlarda yeni meslekler oluşturacağını da savunuyor.

Çalışanlar kurum içinde kaldı

JPMorgan’ın açıklamasında, yapay zekâ nedeniyle ihtiyaç duyulmayan görevlerde çalışan personelin büyük bölümünün doğrudan işten çıkarılmadığı vurgulandı.

Banka içindeki görev değişiklikleri, yapay zekânın istihdam üzerindeki ilk etkisinin toplu işten çıkarmadan çok iş tanımlarının dönüşmesi şeklinde ilerlediğine işaret ediyor.

Ancak otomasyonun yeni departmanlara yayılması halinde benzer verimlilik düzenlemelerinin daha fazla çalışanı kapsaması beklenebilir. Operasyon, çağrı merkezi, raporlama ve belge hazırlama gibi standart süreçler en fazla izlenecek alanlar arasında bulunuyor.

Rekor kârın ardından geldi

İstihdama ilişkin açıklama, JPMorgan’ın ikinci çeyrekte 21,2 milyar dolarla bir ABD bankasının şimdiye kadar açıkladığı en yüksek üç aylık kâra ulaşmasının ardından geldi.

Bankanın piyasa işlemleri geliri yüzde 35, yatırım bankacılığı ücretleri yüzde 30 arttı. Hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelirdeki artış yüzde 86’ya ulaştı.

JPMorgan’ın piyasa değeri bilanço sonrasında 920 milyar doların üzerine çıktı. Güçlü finansal sonuçlara rağmen bankanın yapay zekâ üzerinden verimlilik arayışını sürdürmesi, istihdam dönüşümünün yalnızca mali sıkıntı yaşayan şirketlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Ekim bilançosu izlenecek

JPMorgan’ın üçüncü çeyrek sonuçlarını 13 Ekim 2026’da açıklaması planlanıyor. Bankanın çalışan sayısı, teknoloji harcamaları ve yapay zekâ kullanılan departmanların kapsamı yeni bilançoda takip edilecek.

Yatırımcılar ayrıca yüzde 30 ila 40 düzeyindeki kadro azalmasının başka birimlere yayılıp yayılmayacağına ve kurum içi görevlendirmelerin ne ölçüde sürdürülebileceğine odaklanacak.