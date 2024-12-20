Kaan Özhelvacı: 2025 fedakarlık yılı olacak

Özlem SARSIN

2025 yılına dair ekonomik beklentilerini dile getiren Ege Genç İş İnsanları Derneği 18. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Adayı Kaan Özhelvacı, 2025 yılının zor bir yıl olacağını söyledi ve ekledi: “Mehmet Şimşek’in politikalarını çok önemsiyoruz. Asgari ücretin açıklanmasına az bir süre kaldı. Yaklaşık 1 ay önce Çalışma Bakanlığı’nı ziyaret etmiş, iş dünyası olarak görüşlerimizi dile getirmiştik. Açıklanacak olan rakam ne olursa olsun ne işvereni nede çalışan kesimi mutlu edecek. Son bir yıldır sabrediyoruz, 1 sene daha sabredeceğiz. 2025 yılı fedakarlık yapacağımız bir sene olacak. Artık rekabet etmekte zorlandığımız bir dönem yaşıyoruz. 2025 yılından sonra her şeyin daha güzel olacağını ve 2026 yılında enflasyonda tek haneleri görebileceğimizi umut ediyoruz” dedi.

Derneğin hedef ve projelerinden de bahseden Özhelvacı, “Şu an 930 üyemiz var ve 510’u aktif. Yeni dönemde Ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliğine gelen uluslar arası heyetlerle üyelerimiz buluşturmak istiyoruz. İş dünyası ve sanayiciler olarak odak noktamız ihracat. İhracatımızı artırırız, nasıl katma değerli üretim yaparız onun derdindeyiz. Türkiye ihracatının yüzde 80’ini Avrupa’ya yapıyor, bu kapsamda rekabette daha önde olabilmek adına üçüz dönüşüme ağırlık vermeliyiz. Sanayi 4.0’ı kaçırmamak için çok çalıştık o yüzden dijital dönüşüm, sanayi dönüşümü ve toplumsal dönüşüm çok önemli” dedi.

“Global pazarlarda aktif olacağız”

Özhelvacı, yeni dönemde uluslar arası ilişkilerde daha aktif olacaklarını söyleyerek, “Yeni dönemde 4 yeni fuara mümkün olduğunca kalabalık bir heyet ile gitmeyi hedefliyoruz. Amerika, İngiltere, Finlandiya’daki teknoloji fuarlarına katılmayı planlıyoruz. Ulusla arası iş insanları dernekleriyle işbirlikleri yapıp protokoller imzalayacağız. 2026 yılında İzmir için bir Robot Stratejisi konuşmamız gerekecek. Dünyanın belli ülkelerinde, şehirlerinde artık bu stratejiler konuşuluyor. Bizim şu an sanayimizde robot kullanımımız çok düşük, bunu nasıl artırırız, İzmir’de robot stratejisini nasıl oluştururuzu gündeme taşıyacağız. Bu konuda belki think tank raporlarımızda olacak. 2025 yılında ise daha çok toplumsal dönüşüme dönük projelerimiz olacak. 2030 yılına kadar bugünkü mesleklerin belki pek çoğu olmayacak, ciddi bir sosyal yıkım yaklaşıyor, yeni meslekler doğacak. Bizler de burada köprü olmak istiyoruz. Hangi meslekler yok olacak hangi meslekler var olacak, buradaki aydınlatmayı ve fikirleri aşılamayı planlıyoruz” diyerek sözlerine son verdi.