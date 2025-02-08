Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında başvuruların devam ettiğini açıkladı.

Projeden 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanabilecek. Proje kapsamında toplam 372 milyon 812 bin TL destek verileceği açıklanırken; aylık destek miktarının da 20 bin 745 TL olduğu kaydedildi.

Proje; İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerini kapsıyor.

"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı artırmak zorundayız"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçi projeden faydalanacak.

Aylık destek miktarı 20.745 TL Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL."