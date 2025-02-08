Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye başvuruların devam ettiğini duyurdu. Proje kapsamında toplam 372 milyon 812 bin TL'lik destek verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında başvuruların devam ettiğini açıkladı.
Projeden 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanabilecek. Proje kapsamında toplam 372 milyon 812 bin TL destek verileceği açıklanırken; aylık destek miktarının da 20 bin 745 TL olduğu kaydedildi.
Proje; İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerini kapsıyor.
"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı artırmak zorundayız"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçi projeden faydalanacak.
Aylık destek miktarı 20.745 TL Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL."
Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz❗️— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 8, 2025
🤝Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor.… pic.twitter.com/MBDK4EMu94