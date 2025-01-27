Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası'nın kurulduğu açıklandı
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası, ilk genel kurulunu yaparak faaliyete geçti. İş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak amacıyla kurulan sendikanın kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleyeceği belirtildi.
23 kadın girişimci ve işveren tarafından 11 Ocak'ta Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası'nın (Kadın-TİS) kurulduğu açıklandı.
Kadın girişimci ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik gücünü artırmak amacıyla sendikanın kurulduğu açıklandı.
"Sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz"
Kadın-TİS Genel Başkanı Esra Oksay tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk genel kurulun yapılarak sendikanın faaliyete geçtiği belirtildi. Sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Oksay, şunları söyledi:
"İlk genel kurulumuzu yaparak sendikamızı faaliyete geçirdik. Amacımız, kadın girişimci ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik gücünü artırmak. Türkiye'nin ilk kadın sendikası Kadın-TİS olarak, kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleyerek, kadınların toplumun önünde daha aktif olmasını istiyoruz.
Sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm girişimci kadınları sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz."