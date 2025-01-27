Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası'nın kurulduğu açıklandı

23 kadın girişimci ve işveren tarafından 11 Ocak'ta Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası'nın (Kadın-TİS) kurulduğu açıklandı.

Kadın girişimci ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik gücünü artırmak amacıyla sendikanın kurulduğu açıklandı.

"Sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Kadın-TİS Genel Başkanı Esra Oksay tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk genel kurulun yapılarak sendikanın faaliyete geçtiği belirtildi. Sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Oksay, şunları söyledi:

"İlk genel kurulumuzu yaparak sendikamızı faaliyete geçirdik. Amacımız, kadın girişimci ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik gücünü artırmak. Türkiye'nin ilk kadın sendikası Kadın-TİS olarak, kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleyerek, kadınların toplumun önünde daha aktif olmasını istiyoruz.

Sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm girişimci kadınları sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz."