KAGİDER'in ocak ayı toplantısı konuğu: Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, ocak ayı oturumunda Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper'i ağırladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, JP Morgan iş birliğiyle yürütülen '2000 Kadın Girişimci Akselerasyon Programı' hakkında bilgi verdi ve 10-15 Mart 2025 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komitesi toplantıları için New York’a gideceklerini açıkladı.

Sabancı Holding'ten girişimciliği destekleme adımları

Etkinlikte yaptığı konuşmada girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkati çeken Alper, ABD’de kurulan Sabancı Climate Ventures ve Çimsa Building Solutions altında tüm dünyada enerji ve iklim teknolojileri, dijital ve malzeme teknolojileri gibi alanlarda girişimcilere yatırım yaptıklarını aktardı. Alper, Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının 4. döneminin yakında başlayacağını açıkladı.

Bugüne kadar doğrudan veya fon aracılığıyla toplam 75 girişime yatırım yaptıklarını ifade eden Cenk Alper, Sabancı Holding’in yenilikçi fikirleri destekleyerek hem Türkiye’de hem de küresel çapta büyümeyi hedeflediğinin altını çizdi.

"Üç yılda 30 bin gence ulaşacağız"

Türkiye'de beyin göçü yaşanmaması için bu yıl Sabancı Gençlik Seferberliği başlattıklarını ifade eden Alper, önümüzdeki üç yıl içinde 34 ilde, 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede, teknoloji ve etki merkezi açmayı planladıklarını ve 3 yılın sonunda da 30 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sabancı Holding’in kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modellerini desteklemeye devam edeceğini belirten Alper, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü yer alabilmesi için fırsat eşitliğini savunduklarına işaret etti.