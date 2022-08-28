Kahramanmaraşlı iş insanı Ali Cilve vefat etti
Kahramanmaraş’ın tanınmış sanayici ve iş insanlarından Ali Cilve, vefat etti.
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AS Beton A.Ş. kurucusu ve MÜSİAD Kahramanmaraş eski başkanlarından Ali Cilve bugün vefat etti.
İstanbul’da tedavi gören Cilve’nin vefat haberi Kahramanmaraş iş dünyasına büyük üzüntü yaşattı.
71 yaşında vefat eden Ali Cilve’nin cenazesi bugün İkindi Namazına Müteakip Abdulhamithan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı 4 Nolu Kapı Şehitlik Kapısı’nda defnedilecek.
Cilve ailesi taziyeleri ise Gaziantep Yolu Üzeri’ndeki Mado Evinde kabul edecek.