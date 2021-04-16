KalDer Başkanlığına Yılmaz Bayraktar seçildi

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar oldu. İstanbul’daki Titanic Business Kartal Otel’de düzenlenen genel kurul toplantısında, Bayraktar KalDer’in yeni yönetim kurulu başkanı seçilirken, Dr. Erhan Baş ve Filiz Öztürk başkan yardımcısı, Fatma Aydoğdu ise sayman olarak belirlendi.

Başkanlık görevinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz Bayraktar, “KalDer çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olarak; yeni yönetimin oluşumunda da ‘toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak’ ilkesi ile hareket etti. Yönetim listemizde bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. Bu durumun olumlu etkileri çalışmalarımıza da yansıyacak." şeklinde konuştu.

“Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin destekçisi, uygulayıcısı olacağız”

Salgın sürecinde yaşanan değişimin hayatın her alanında olduğu gibi KalDer’in iş yapış şekillerini de değiştirdiğini söyleyen Yılmaz Bayraktar, “COVID-19 salgını ile teknolojik alt yapısını daha önce güçlendiren ve çalışma şeklini yenileyen KalDer, ‘online’ dünyaya kendini hızlıca uyumlandırdı. KalDer gelecek çalışmalarında da dönüşüm ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin destekçisi, uygulayıcısı olacak. Bugün geldiğimiz noktada dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, dijitalleşme ve teknolojik yatırımların önemini daha etkili bir biçimde hissediyoruz.” dedi.

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın EFQM Modeli’nin, bir yönetim aracı olarak 1992'den bugüne KalDer üyeleri tarafından benimsendiğini anımsatan Yılmaz Bayraktar, şunları kaydetti: “Modelin; yaşadığımız salgın günlerinde stratejik planlama, kriz yönetimi, kurumsallaşma, dijitalleşme ve performans ve dönüşümün yönetilmesi gibi konularda kurumlar için önemli bir rehber olacağına inandığımızdan dolayı daha fazla kurumun EFQM Modeli’ni benimsemesi ve uygulaması için çalışacağız. Tüm sektörlerde, bölgelerde, ülkemizde ve küreselde; değişimi yaymayı, bilgiyi paylaşmayı, yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. KalDer olarak Türkiye’deki şube ve temsilciliklerimizle ülkemize hizmet sunmaya devam edeceğiz Yeni görev alan yönetimimiz; EFQM Modelinin öngördüğü gibi, ‘geleceğe odaklanarak yön belirleyecek’ ‘her seviyede liderlik’, çağa ayak uydurmak için ‘değişimden çok dönüşüm’, ‘yönetimde çeviklik’, çığır açmayı amaçlamış ‘yıkıcı düşünce’ ile ‘esnek ve uyumlu’ bir performans sergileyecektir.”