KalDer, Kalite Çemberi Paylaşımı ile ekip çalışmasını ödüllendiriyor.

10 Ekim 2017

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Kalite Derneği (Kal- Der) Ankara şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen 20'nci Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 11 Ekim’de Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) işbirliğiyle ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda yapılacak.

Konferans çerçevesinde ekip çalışmasında başarıya ulaşan ve finale yükselen 11 ekip projelerini anlatacak ve en iyi projelere ödül verilecek. Finalistler arasında, Kordsa, Progıda, Yünsa, Hema Dişli gibi firmaların ekipleri yer alıyor.



KalDer Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, organizasyonlarında başarılı sonuçlar elden ekipleri her yıl Ankara’da ağırladıklarını belirterek, bu sayede ekip çalışmasının önemini, şirketlerin verimliliğini ve kârlılığını artırmada ne kadar önemli katkıda bulunduklarını kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Bu yıl söz konusu etkinliğin 20’ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Karyağdı, her yıl artan bir katılım ve sinerji ile Türkiye’nin ve kurumlarının rekabet gücünü artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'nda bu yıl ödül sürecinde finale kalan ekipler şunlar:

Gamak Makine: Mil hattında verimliliği artırılması Kaizeni,

Hema Endüstri: Torna hattı üretim verimliliğinin artırılması Kaizeni,

Kordsa: Grup Flex,

Kordsa: Grup İp Koptu,

Progıda: Lazer Cleaners,

Progıda: Master of Lazer Sorters,

Teksan Jeneratör: Kesintisiz Kesim Kaizen,

Yünsa: Haşıl prosesinin optimizasyon Kaizeni,

1 gizli ekip.